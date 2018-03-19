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Çocuklarını Yanan Evden Çıkarıp Alevler İçinde Kalan Anne Kurtarıldı

ÇOCUKLARINI YANAN EVDEN ÇIKARIP ALEVLER İÇİNDE KALAN ANNE KURTARILDI

Burdur'un Bucak ilçesinde, iki katlı evin üst katında çıkan yangında 2 çocuğunu komşulara verip kurtaran kadın, tekrar döndüğü evde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri anneyi kurtardı.

Tarih : 19 Mart 2018, 18:10
Puan Ver : Çocuklarını Yanan Evden Çıkarıp Alevler İçinde Kalan Anne Kurtarıldı(7/10)3

Burdur'un Bucak merkez Konak Mahallesi'nde Yusuf Dursun'a ait 2 katlı evin üst katında yangın çıktı. Üst kattaki dairede kiracı olarak oturan adı öğrenilemeyen kadın, yangını fark ederek komşulardan ve çevredekilerden yardım istedi. Dairenin kapısından 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını yardım için gelenlere teslim eden kadın, tekrar eve girince büyüyen alevler nedeniyle mahsur kaldı.

İTFAİYE ANNEYİ MERDİVENLE KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Bucak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri balkonda kurtarılmayı bekleyen kadını merdiven yardımıyla indirdi. Kurtarılan anne ve 2 çocuğu 112 ekipleri tarafından tedbir amacıyla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

YANGIN KISA DEVREDEN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR

Evdeki yangın ise itfaiyenin çalışması sonucu söndürülebildi. Maddi hasara neden olan yangının sigorta aksamındaki kısa devreden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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