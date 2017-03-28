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çocuklarının soyadını 'allah' yapmak istediler!

ÇOCUKLARININ SOYADINI 'ALLAH' YAPMAK İSTEDİLER!

ABD'de bir aile 22 aylık kız çocuklarının soyadını Allah yapmak istedi ancak eyalet yönetimi bu talebi reddetti

Tarih : 28 Mart 2017, 14:01
Puan Ver : Çocuklarının Soyadını 'allah' Yapmak İstediler!(9/10)6


"The Atlanta Journal-Constitution" gazetesinde yer alan habere göre, ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Elizabeth Handy ve Bilal Walk çifti, 22 aylık kızlarına "Zalykha Graceful Lorraina Allah" adını vermeleri nedeniyle kendilerine doğum belgesi vermeyen eyalet yönetimine dava açtı.



Çift adına Fulton Yüksek Mahkemesinde dava açan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), eğer aileye doğum belgesi verilmezse çiftin kızlarına sosyal güvenlik numarası alamayacaklarını ifade etti.



ACLU, bebeğin sağlık, okul ve seyahat hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşamasının tahmin edildiğini de kaydetti.



Walk-Handy çifti kızlarının soyadını "Allah" koyduklarını çünkü bu ismin asil bir isim olduğunu ifade etti.



Bebeğin babası Walk, "Basitçe söylemek gerekirse, isimlerimiz doğrultusunda hareket ettiğimize dair kişisel bir anlayışımız var. Bu konuda detay vermek istemiyoruz, önemli de değil. Önemli olan yasaların ne dediği ve ebeveynler olarak bizim haklarımız." şeklinde konuştu.



Walk sözlerine, "Bu haklarımızın açık bir ihlalidir." şeklinde devam etti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Çocuklarının  Soyadını    Allah    Yapmak  İstediler    haber

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