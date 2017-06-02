

ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ SEYAHAT



Çocukların araç içerisinde güvenli bir seyahat gerçekleştirmesi için oto koltuklarının büyük önem taşıdığını belirten Besafe Türkiye Sorumlusu ve Bebek Yaşam Genel Müdürü Dr. Kasım Yiğit, "Arka yönelimli çocuk oto koltukları herhangi bir kaza esnasında oluşacak darbeleri en aza indirgiyor. Avrupa ülkeleri bu konuda oldukça bilinçli. Oto koltukları ile ilgili Avrupa'daki uygulamalarda Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun (BM-AEK) resmi olarak kabul ettiği UN R129 (i-Size) yönetmeliği uygulanıyor. İstatistikler sürüş yönünün tersine oturtulan çocukların kazada yaralanma riskinin azaldığını ortaya koyuyor. Türkiye'de trafik kazası oranı çok yüksek. Bu nedenle çocukların güvenli seyahati için aileleri bilinçlendirmek gerekiyor" dedi.







kaynak:sabah