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Çoğu kurtarılamadı! Dünyanın en ölümcül denizaltı felaketleri

ÇOĞU KURTARILAMADI! DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL DENİZALTI FELAKETLERİ

Denizlerin altında gerçekleşen bu felaketler, barış zamanlarında bile denizaltında çalışmanın ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor.

Tarih : 26 Kasım 2017, 19:10
Puan Ver : Çoğu Kurtarılamadı! Dünyanın En Ölümcül Denizaltı Felaketleri(9/10)5

Arjantin'in ARA San Juan denizaltısı 44 mürettebatıyla birlikte 15 Kasım'dan beri kayıp. Yetkililer denizaltının bulunduğu bölgede bir patlama tespit ettiklerini söylese de denizaltının başına ne geldiği henüz bilinmiyor.

EN ÖLÜMCÜL KAZALARDAN BİRİ OLABİLİR

Denizaltında bir patlama olması, mürettebatın kurtulmasına yönelik umutları azaltıyor. Bu durumda San Juan da dünyanın en ölümcül denizaltı felaketleri listesine dahil olabilir.

ÇOĞUNUN SEBEBİ KAZA

Bu felaketlerin çoğu savaş döneminde değil barış dönemlerinde yaşandı ve saldırı değil kaza sonucu gerçekleşti.

USS THRESHER (1963)

ABD denizaltısı Masachussets eyaletindeki Cod Burnu açıklarında bir tatbikat sırasında battı. Mekanik bir arıza nedeniyle hızla batan ve basınç nedeniyle ezilen denizaltında 129 kişi bulunuyordu. Enkaz deniz seviyesinin 2 bin 500 metre altında bulundu.

KURSK (2000)

Rus denizaltısı Kursk Norveç ile Rusya arasındaki Barents denizinde iki patlamanın ardından battı. Patlamaların torpido yakıtının sızması nedeniyle olduğu öne sürüldü.

118 mürettebatın çoğu olay anında yaşamını yitirdi. 23 kişi ise denizaltının arkasındaki bir bölüme kaçarak yardım beklemeye başladı. Fakat bu kişiler de bir haftanın sonunda havasızlıktan ötürü boğularak yaşamını yitirdi.

USS SCORPION (1968)

Atlas Okyanusu'nda 99 mürettebatıyla birlikte Portekiz'in 1.450 kilometre açığındaki Azorlar'ın 650 kilometre güneybatısında batan USS Scorpion denizaltısının enkazına ulaşmak beş ay sürdü. İncelemelerin ardından kazanın yanlışlıkla patlayan bir torpidodan kaynaklandığı düşünülüyor.

HMS THETIS (1939)

İngiliz denizaltısı HMS Thetis Liverpool Körfezi'ndeki deneme dalışlarında su almaya başladı ve battı. O sırada Thetis'te bulunan 103 kişiden yalnızca dördü kurtuldu.

K-129 (1968)

Nükleer silahlarla dolu Sovyet denizaltısı Pasifik'teki bir devriye görevinde 98 mürettebatıyla birlikte battı. Denizaltının enkazı Hawaii'nin Ohau adasının kuzeyinde bir ABD denizaltısı olan USS Halibut tarafından bulundu.

Kazayla ilgili farklı teoriler bulunuyor. Bunlardan biri, bir ABD aracıyla çarpışma. Fakat bu ihtimal Washington tarafından her zaman reddedildi ve ABD donanmasının yaptığı inceleme sonucunda denizaltının "içeride gerçekleşen feci bir patlama" nedeniyle battığı açıklandı.

MING 361 (2003)

Çin denizaltısı Çangşan adaları açıklarındaki bir tatbikat sırasında dizel motorunda bir sorun yaşadı. Sorun nedeniyle denizaltındaki tüm oksijen tükendi ve 70 kişilik mürettebat yaşamını yitirdi. Bu Çin'in açıkladığı ilk ölümlü denizaltı felaketi oldu.

K-8 (1970)

Sovyet denizaltısı, aynı anda çıkan birden fazla yangın nedeniyle İspanya'nın kuzeyindeki Biskay Körfezi'nde battı ve içindeki 52 kişiye mezar oldu. Denizaltından kurtulanlar da olmuştu fakat Sovyetler Birliği kurtulan kişilerin sayısını hiçbir zaman açıklamadı.

K-278 KOMSOMOLETS (1989)

Sovyet denizaltısı Norveç açıklarındayken çıkan bir yangın nedeniyle battığında içinde 69 kişi bulunuyordu. 27 kişi denizaltından kurtulmayı başarırken 42 kişi yaşamını yitirdi.

SS-109 (1927)

ABD denizaltısı SS-109, Massachusetts açıklarında kendi donanmasına ait bir sahil güvenlik gemisiyle çarpışmasının ardından batarak içindeki 40 kişinin ölümüne yol açtı. Batan denizaltı kazadan bir yıl sonra tamir edilerek tekrar göreve alındı ve 1936 yılına kadar kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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