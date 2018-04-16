ÇOĞUNLUĞU AFRİKA'LI 37 KAÇAK GÖÇMEN, KAMYON KASASINDA ÜST ÜSTE YAKALANDI
Türkiye'ye giren çoğu Afrika'lı 37 kaçak göçmen, Aliağa emniyet ekiplerince yapılan yol uygulamasında, kamyonetin kapalı kasasında üst üste yakalandı.
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 37 kaçak göçmen, İzmir- Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerince yapılan yol uygulamasında kamyonetin kapalı kasasında üst üste yakalandı.
ÜST ÜSTE VAZİYETTE AVRUPA'YA KAÇMAYA ÇALIŞTILAR
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince, Tüpraş kavşağında yapılan yol uygulamasında, durumundan şüphelenilen kapalı kasa kamyonet durduruldu. Kamyonetin kapalı kasa kısmında üst üste vaziyette Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan ve çoğunluğu Orta Afrika vatandaşı olan 37 kişi ile şahıslara ait şambrel, pompa ve çok sayıda can yeleği ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen araç sürücüsü U.K. (25) ve beraberindeki M.A. (63) ile C.K. (18) isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheliler tutuklanarak Şakran Cezaevine götürüldü.
37 KAÇAK TESLİM EDİLDİ
Çoğu Orta Afrika ülkesi vatandaşı olan 37 kişi ise İzmir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: haberinburada
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