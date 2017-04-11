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çok alkollüydüm, hatırlamıyorum

ÇOK ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM

Billy C.'nin ifadesinde, "Çok alkollüydüm, boş gördüğüm yata dinlenmek için girdim. Kız arkadaşımla kavga edince yattan çıktım. Yatın nasıl yandığını hatırlamıyorum." dediği öğrenildi

Tarih : 11 Nisan 2017, 11:25
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 Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 yatın kül olduğu, bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı yangının ardından gözaltına alınan 2 İngiliz şüpheliden biri tutuklandı.



"NASIL YANDIĞINI HATIRLAMIYORUM"



Billy C. (34) ile kız arkadaşı Rosie P.G. (24), emniyetteki işlemleri sonrası Marmaris Adliyesine sevk edildi. Billy C.'nin ifadesinde, "Çok alkollüydüm, boş gördüğüm yata dinlenmek için girdim. Kız arkadaşımla kavga edince yattan çıktım. Yatın nasıl yandığını hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.



 



kaynak:habertürk








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