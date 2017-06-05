

FETÖ'nün en gizli biriminin yer aldığı listelerden birinin nasıl deşifre edildiği ortaya çıktı. 15 Temmuz'dan 12 gün sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'ne arayan bir ihbarcı, çöp kutusuna isim listesi bıraktığını söyledi. İki zarftan çıkan liste incelendi, örgütün Yargıtay'dan MİT'e TSK'dan Emniyet'e devlet kurumlarına sızan üyelerini yöneten abilere ulaşıldı.



Liste sayesinde, TSK'dan Yargıtay'a, Emniyet'ten Danıştay'a kadar devlet kurumlarına sızan FETÖ'cülerin abileri deşifre edildi. Örgütteki gizli yapılanmayı ortaya çıkaran listedeki bazı isimler dikkat çekti. FETÖ'nün bir dönem MİT'ten ve bürokrasiden sorumlu imamı olan Murat Karabulut da listede yer alıyor. Karabulut'un 4 Şubat 2014'te yurtdışına çıktığı biliniyor. Elebaşı Fethullah Gülen'in yanına gittiği ifade edilen Karabulut'un, bu tarihten sonra FETÖ'nün ‘Asya imamı' olarak görevlendirildiği kaydediliyor.







kaynak:milliyet