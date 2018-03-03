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Çok kuvvetli geliyor! İstanbul'a fırtına ve sağanak yağış uyarısı

ÇOK KUVVETLİ GELİYOR! İSTANBUL'A FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, bugün İstanbul ve çevresi için kuvvetli rüzgâr, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Tarih : 03 Mart 2018, 11:00
Puan Ver : Çok Kuvvetli Geliyor! İstanbul'a Fırtına Ve Sağanak Yağış Uyarısı(8/10)4

İstanbul ve çevresinde bugün şiddetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgede güney ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına yaşanması tahmin ediliyor.

Saatte hızı 50-70 ile 80 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Aksaray, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı ile Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç Kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 16

İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 16

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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