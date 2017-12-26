ÇOK MU ARADINIZ? DEDİĞİ SUNUCUDAN DEMET'E AĞIR YANIT
Sunucu Dilay Korkmaz, kendisi için "Starlife bu kızı çok aramış?'' diyen Demet Akalın'a "Herkes işine baksın. Allah kötü kalplilerden korusun" sözleriyle cevap verdi.
Star TV ekranlarında Star Life adlı magazin programını sunan Dilay Korkmaz, kendisi için "Bu kızı çok mu aradınız?" diyen şarkıcı Demet Akalın'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.
"HERKES İŞİNE BAKSIN"
Sunucu Dilay Korkmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun" ifadelerini kullandı.
DİLAY KORKMAZ KİMDİR?
Dilay Korkmaz, 2010 yılında Miss Turkey yarışmasında yer aldı ve yarışmayı 4. olarak tamamladı. Yarışmanın ardından Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 ülkeden katılan yarışmacılar arasında ilk 15'e girerek büyük başarıya imza attı.
1990 yılında Ankara'da doğan güzel manken ve sunucu Dilay Korkmaz halen Star TV ekranlarında Star Life adlı magazin programını sunuyor.
Kaynak: haberinburada
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