

Uyuşturucu savaşları ve polisin uyuşturucu çetelerine yönelik infazlarıyla gündeme gelen Filipinler'de devlet başkanı Rodrigo Duterte daha önce suçluları bizzat kendi elleriyle öldürdüğünü açıkladı.



Davao Belediye Başkanı olduğu dönemle ilgili konuşan Duterte, "Davao'da bu işi bizzat kendi ellerimle yapıyordum. Bunu polislere 'ben yapıyorsam, siz neden yapamayasınız' demek için yaptım." ifadelerini kullandı.



20 yıl belediye başkanlığı yaptığı Davao'da sık sık motorsikletiyle dolaştığını söyleyen Duterte, "Motorsikletimle şehri dolaşıyordum. Sokaklarda devriye atarak, bela arıyordum. Bana meydan okuyacak birilerini arıyordum ki, onları öldürebileyim." şeklinde konuştu.







kaynak:habertürk