ÇÖLDE VAHA GİBİ! BU TREN İSTASYONU SOSYAL MEDYANIN İLGİ ODAĞI OLDU
Kars'ta bulunan Benli Ahmet İstasyonu'nun havadan çekilmiş fotoğrafı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çölde bir vaha gibi görünen istasyon görenleri kendine hayran bırakıyor.
Kars'ta bulunan ve boş arazinin ortasında etrafı çam ağaçlarıyla çevrilmiş olan bu istasyonun ilk kez 1969 yılında rayların karlardan korunması için demiryolları tarafından ağaçlandırıldığı ortaya çıktı. Bu zamana kadar 14 bin çam fidanı dikilen istasyon çevresi çölde bir vahayı andırıyor.
ARTIK KULLANILMASA DA GÖRSEL BİR ZİYAFET VADEDİYOR
İstasyonda 7 yıl şeflik yapan Hikmet Yılmaz, ağaçların özenle korunduğunu anlatıyor. "7 yıl boyunca buradaki çamlardan birinin bile burnu kanamadı" diyen Yılmaz, köylülerin de bu konuda çok duyarlı olduğundan bahsediyor. 82 dönüm arazinin ağaçlarla çevrili olduğu istasyon artık hizmet vermiyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İftira Atıp 17'lik Gencin Ölümüne Neden Olan Kız Gözaltında
- Onlarca Yunus Karaya Vurarak Can Verdi
- Hırsız Balkondan Girdi, Uyuyan Kadının Boynundan Kolyesini Kopardı! Kamera Kayıttaydı
- Avm Faciasından Kahreden Detay! Mesaj Atmışlar: Anne-Baba Yanıyoruz
- Soma Maden Faciası Davasında Mahkeme Sabotaj İddialarına İtibar Etmedi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yıllarca Boş Sanılan Mezarın İçinden Mumya Çıktı
- Avm Yangının Altından İhmal Ve Rüşvet Çıktı, Halk Sokaklara Döküldü
- Öğrencisi İle Basılan Öğretmenin Mesajları Ortaya Çıktı: Tüm Gün Seninle İlişkiye Girmek İstiyorum
- Abd Okullarındaki Irkçı Ayrımcılığın Seyrini Değiştiren İsim Hayatını Kaybetti
- Papazlar 608 Bin Dolar Bağış Parasını Çalıp Lüks Hayat Yaşadılar
Bu Haberle İlgili Yorumlar