Şampiyonlar Liginde Real Madrid'in 90+7'de gelen tartışmalı penaltı kararı sonrası Juventus'u elemesinin yankıları sürüyor. Juventus cephesinde adeta kıyamat kopartan penaltı kararı için yorumu merakla beklenen UEFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ilk kez konuştu.

Lucas Vazquez'in 90+7'de yerde kalarak penaltı almasını yorumlayan Colliana, "Vazquez'in yerde kaldığı pozisyonun videoları tüm açılardan izledim, videoyu defalarca izledim. Hakemin kararı yanlış değildi ve Oliver, kurallar doğrultusunda penaltı kararı verdi, verilen penaltı kararı da doğruydu" dedi.

O PENALTI VERİLEMEZ

Pozisyonu bir kez daha yorumlayan Buffon ise, "O penaltı verilemezdi. Daha tecrübeli bir hakem o düdüğü çalmazdı. Maçın kahramanı olmak istedi. İki takımın savaşmasına izin vermedi. Eminim Oliver gelecekte büyük bir kariyere sahip olacak ancak şu an bu eşleşme için çok genç. Maalesef bu genç adam, bu ortamla başa çıkamadı" ifadelerini kullandı.

"HAKEM 90 DAKİKA ÇOK İYİYDİ"

Penaltı kararı nedeniyle oldukça sert bir şekilde eleştirilen hakem hakkında konuşan Allegri, "Bence 90 dakika boyunca hakem çok iyi maç yönetti. Malesef 90 dakika ardından gerginleşti. Penaltının dışında uzatma dakikalarını da çok az verdi." şeklinde konuştu.

"BUNA ÇOK SİNİRLENİYORUM"

Juventus karşısında son dakikada attıkları penaltı golüne hırsızlık denilmesine sinirlendiğini söyleyen Zidane, "Hırsızlık olduğunu düşünen insanlara karşı çok sinirleniyorum. Kimse olanları değiştiremeyecek. Kimse bu kulübün tarihini değiştiremez. Penaltıya kadar da iyi bir maç çıkartıyorduk. 3 gündür yaşananlar çok fazla." sözlerini kullandı.

Kaynak: haberinburada