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"COME TO BEŞİKTAŞ" TAYFA ÇILDIRDI! YILDIZ OYUNCUNUN EVİNE YAZDILAR

Beşiktaş taraftarı, İspanyol Diego Costa'nın Londra'daki evinin önüne "Come to Beşiktaş" yazdı. Taraftarlar daha önce oyuncunun Instagram'daki bir fotoğrafına 3.6 milyon yorum yapmıştı.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 22:40
Puan Ver : "Come To Beşiktaş" Tayfa Çıldırdı! Yıldız Oyuncunun Evine Yazdılar(8/10)4

Beşiktaş taraftarı sınır tanımıyor… Pepe transferinde sosyal medyada büyük bir atak yapan ve Portekizli futbolcunun ikna süresini kısaltan siyah-beyazlı taraftarlar, Diego Costa'ya Instagram'dan büyük baskı yaptı.

EVİNİN ÖNÜNE "COME TO BEŞİKTAŞ" YAZDILAR!

Chelsea'nin gönderme kararı aldığı golcü oyuncu memleketi Brezilya'da tatil yaparken, Beşiktaş taraftarı Costa'nın Londra'daki evinin önüne mesaj bıraktı! Instagram'da 3 milyon 600 bin yorumla rekor kıran siyah-beyazlı taraftarlar, Costa'nın evine de "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) mesajı yazdı!

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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