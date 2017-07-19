CONİ'LER TÜRKLERİ DEAŞ'LI GİBİ GÖSTERDİ
ABD yapımı 'Shooter' dizisinin yeni başlayan ikinci sezonunda, Almanya'da kanlı bir terör saldırısı gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristler Türklerden oluşan bir hücresi olarak gösterildi.
SEZONUN İLK BÖLÜMÜNDEKİ SAHNE TEPKİ ÇEKTİ
2007 yapımı olan ve eski bir deniz komandosunun içine düşürüldüğü ABD Başkanı'na suikast komplosu karşısında adını temize çıkarmak için verdiği mücadeleyi anlatan, 'Shooter' (Nişancı) filminin dizi uyarlaması yeni sezonuna tepki çeken bir sahneyle başladı
SALDIRGANLAR DEAŞ'IN TÜRK HÜCRESİ OLARAK GÖSTERİLDİ
Dizinin 2. sezonunun ilk bölümünde, Almanya'da polis kılığına girerek ABD askerleri tarafından düzenlenen bir madalya törenine saldıran DEAŞ'lı teröristler, örgütün Türklerden oluşan bir hücresi olarak gösterildi.
"DEAŞ'IN ÜSTLENECEĞİNDEN EMİNİM"
Dizide senaryo gereği olay sonrası cesetlerin başında konuşan bir kadın asker, 'saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini ve Türk olduklarını' söylüyor. Diğer asker ise, 'saldırıyı DEAŞ'ın üstleneceğinden eminim' yanıtını veyor.
Bu sahne Türk izleyiciler tarafından büyük tepki çekerken, ilk sezonu ABD'de geçen dizinin ikinci sezonunun bu konu etrafında ilerlemesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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