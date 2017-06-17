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Consumer Reports: Galaxy S8+ iPhone 7'den daha iyi

CONSUMER REPORTS: GALAXY S8+ İPHONE 7'DEN DAHA İYİ

Consumer Reports akıllı telefonlar ile ilgili yeni raporunu açıkladı. Rapora göre şu anda en iyi telefon Galaxy S8+. iPhone 7 ise ilk üçe giremedi.

Tarih : 17 Haziran 2017, 09:51
Puan Ver : Consumer Reports: Galaxy S8+ İphone 7'den Daha İyi(7/10)6


Her alandan ürünleri derinlemesine inceleyen ve kullanıcılara hangi ürünleri tercih etmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler sunan Consumer Reports, son dönemin akıllı telefonları hakkında da raporunu hazırladı. En iyi akıllı telefon dendiğinde birçok kişinin aklına iPhone 7 geliyor. Ancak Consumer Reports'un raporuna göre Galaxy S8+ iPhone 7'den daha iyi bir telefon.



Consumer Reports'un son raporuna göre, kullanıcılar için en iyi telefon Samsung'un mart ayında çıkardığı yeni amiral gemisi Galaxy S8+. Galaxy S8+'ın şık tasarımı ve neredeyse çerçevesiz uçtan uca ekranı telefonu zirveye taşıyan unsurların başında geliyor. Ayrıca Consumer Reports'a göre kamera bakımından da en iyi telefon Galaxy S8+.



İkinci sırada ise Galaxy S8 geliyor. Üçüncü sırada Galaxy S7 Edge, dördüncü sırada ise LG G6 yer alıyor. Apple'ın son amiral gemisi iPhone 7 ise beşinci sırada kaldı.








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