ÇÖPLÜĞE DÖNEN EVDEN 4 SAATTE 10 KAMYON ÇÖP ÇIKARDILAR
Burdur'da sokaktan topladığı eşyaları evinde biriktiren 58 yaşındaki Halim Aydın isimli vatandaşın evinden 4 saatte 10 kamyon çöp çıkarıldı.
Burdur'da vatandaşın yoğun koku gelmesi üzerine belediyeye şikayette bulunduğu evden 10 kamyon çöp çıktı.
EVİNDEN AĞIR KOKULAR GELDİ
İnönü Mahallesi Yeni Hamam Caddesi'nde 58 yaşındaki Halim Aydın'a ait evden ağır kokular gelmesi üzerine vatandaş belediyeye şikayet etti. Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri eve girdiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu.
4 SAATTE 10 KAMYON ATIK ÇIKTI
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 4 saatte evden 10 kamyonun üzerinde atık çıkardı. Aralarında karton, plastik, ayakkabı, ağaç parçaları, tedavülden kalkmış madeni paralar, giyim eşyaları ve çürümüş gıda maddelerinin bulunduğu çok sayıda atık malzeme imha edilmek üzere belediye çöplüğüne götürüldü.
"8 YILDA ÜÇ DEFA TEMİZLETTİK"
Mahalle Muhtarı Hülya Hephep, "2009 yılından bu yana muhtarlık yapıyorum. 8 yılda bu evi üçüncü defa temizlettiriyoruz. Kokudan durulmuyor. Mahalleli bıktı usandı" dedi. Ev sahibi Halim Aydın ise evdeki çöpleri hurdacılık yaptığı için biriktirdiğini ve satacağını öne sürdü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Mini Eteğiyle Video Çekti, Suudi Arabistan Ayağa Kalktı
- Mesajlarına Yanıt Vermeyen Kocasını 'mavi Tıkları' Delil Göstererek Boşadı
- Katarakt Ameliyatına Gelen Hastanın Gözünden 27 Lens Çıktı
- Böylesi Belki De Bir İlk! Yolcunun Gaz Problemi Uçağı Boşalttırdı
- İngiltere'de Cinsel İçerikli Sitelere 18 Yaş Kısıtlaması Getiriliyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar