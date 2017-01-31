ÇORUM DA SÜS HAVUZLARI BUZ TUTTU
ÇORUM'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Eksi 10 dereceye kadar düşen sıcaklık sonrası kentin bazı bölgelerinde süs havuzları buz tuttu.
Son yılların en soğuk günlerinin görüldüğü, sıcaklığın eksi 10 dereceye kadar düştüğü kentte yaşam olumsuz etkilendi. Park ve bahçelerdeki süs havuzları dondu. Havuzların üzerinde kalın buz tabakaları oluştu. Soğuk hava doğal hayatı da olumsuz etkiledi. Güvercinler vatandaşlar tarafından yem atılarak beslendi. Soğuk havaların önümüzdeki günlerde de etkili olacağı belirtildi.
kaynak:haberler
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