ÇORUM ŞEKER FABRİKASI İHALESİ SONUÇLANDI! İŞTE KAZANAN ŞİRKET
Çorum Şeker Fabrikası ihalesine, Tutgu Gıda, MBM Enerji, Albayrak Turizm, Kayseri Şeker, Fernas İnşaat, Safi Katı Yakıt, Ekmekçioğulları Metal, Doğuş Gıda katıldı. Çorum Şeker Fabrikası için en yüksek teklifi ise 528 milyon TL bedelle Safi katı yakıt şirketi verdi.
GEÇEN HAFTA DA İKİ İHALE SONUÇLANMIŞTI
Çorum Şeker Fabrikası ve Yozgat Şeker Fabrikası nihai görüşmeleri bugün yapılıyor. Geçen hafta Cuma günü de iki ihale sonuçlandırılmıştı.
Kırşehir Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi için açılan ihalede en yüksek teklifi 330 milyon lira ila Tutgu Gıda Turizm AŞ verdi.
Niğde Bor Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi için açılan ihalede ise en yüksek teklifi 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek-İçecek vermişti.
CHP'NİN TEPKİSİNE NEDEN OLMUŞTU
ÖİB Şubat ayında 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi için ihaleye çıkmış ve bu karar başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere çeşitli kesimlerin tepkisine neden olmuştu. İhalede tüm tekliflerin bu ay alınması planlanıyor.
Kaynak: haberinburada
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