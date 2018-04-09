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Çorum Ve Yozgat Şeker Fabrikalarının Yeni Sahipleri Belli Oldu
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ÇORUM VE YOZGAT ŞEKER FABRİKALARININ YENİ SAHİPLERİ BELLİ OLDU


Çorum ve Yozgat şeker fabrikalarının yeni sahipleri belli oldu
Tarih : 09 Nisan 2018, 17:40
Puan Ver : Çorum Ve Yozgat Şeker Fabrikalarının Yeni Sahipleri Belli Oldu(9/10)5

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Yozgat Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 275 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi. Çorum Şeker Fabrikası ihalesini ise 528 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Safi Katı Yakıt şirketi kazandı.

YOZGAT ŞEKER FABRİKASI İÇİN İHALEYE GİREN ŞİRKETLER

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu, Bergiz İnşaat AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, MBM Enerji İnşaat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ katıldı.

275 MİLYON LİRAYLA DOĞUŞ YİYECEK VE İÇECEK KAZANDI

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 244 milyon lira, artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi, 275 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.

Teknik olarak sonuçlanan ihalenin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

ÇORUM ŞEKER FABRİKASI İÇİN İHALEYE GİREN ŞİRKETLER

Çorum Şeker Fabrikası ihalesine, Tutgu Gıda, MBM Enerji, Albayrak Turizm, Kayseri Şeker, Fernas İnşaat, Safi Katı Yakıt, Ekmekçioğulları Metal, Doğuş Gıda katıldı.

GEÇEN HAFTA DA İKİ İHALE SONUÇLANMIŞTI

Çorum Şeker Fabrikası ve Yozgat Şeker Fabrikası nihai görüşmeleri bugün yapılıyor. Geçen hafta Cuma günü de iki ihale sonuçlandırılmıştı.

Kırşehir Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi için açılan ihalede en yüksek teklifi 330 milyon lira ila Tutgu Gıda Turizm AŞ verdi.

Niğde Bor Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi için açılan ihalede ise en yüksek teklifi 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek-İçecek vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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