Çorum'da FETÖ soruşturmasından dolayı açığa alınan polis memuru, girdiği bunalım nedeniyle kendini asarak yaşamına son verdi



Çorum'un Osmancık İlçesi'nde FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan polis memuru 34 yaşındaki M.O, intihar etti.







Olay, Çorum'un Osmancık İlçesi Ardıç Köyü'nde meydana geldi. FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan polis memuru M.O, girdiği psikolojik bunalım sonucu dedesine ait evde kendini astı. Olay yerine gelen kardeşi tarafından bulunan M.O'nun cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







kaynak:habertürk