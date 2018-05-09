ÇORUM'DA GENÇ KIZ, ALEVLERİN İÇERİSİNDE KALAN OTOPARKÇIYI İÇERİ GİRİP YANMAKTAN KURTARDI
Çorum'da bir otopark kulübesinin içinde mahsur kalan ve vücudunun birçok yeri yanan 20 yaşındaki genç, kadın esnaf tarafından kurtarıldı.
Çorum'da bir otopark kulübesinde çıkan yangında içeride mahsur kalan 20 yaşındaki otopark görevlisini kadın esnaf içeri girip kurtardı.
OTOPARK KULÜBESİ YANINCA ESNAF İTFAİYEYE HABER VERDİ
Olay Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta meydana geldi. Otoparkın kulübesinden alevler yükseldi. Alevleri ve dumanları gören çevre esnafı itfaiye ve polise haber verdi. Esnaflar bir taraftan da İtfaiye ve polis gelmeden kulübeye koştu.
KADIN ESNAF BİRÇOK BÖLÜMÜ YANAN KİŞİYİ DIŞARI ÇIKARDI
Çevre esnaflarından olduğu öğrenilen Ayşe Bilgin ve yanında bulunanlar içeride mahsur kalan ve vücudunun büyük bir bölümü yanan Emrah Kara'yı dışarıya çıkardı.
YANGIN SÖNDÜRÜLÜRKEN İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Yaralı ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Fuhuşun Son Şifresi: Güzel İnşaat İşçisi Var!
- Trump'ın İran Nükleer Anlaşmasından Çekilme Kararına Obama'dan Tepki: Ciddi Bir Hata
- Üzerine Benzin Döktü Bir Anda Kendini Ateşe Verdi!
- Bağışlanan Kurbanları, Sucuk Yapıp Milyonlarca Lira Kazanmışlar!
- Son Dakika! Erdoğan'dan, Trump'ın İran Kararına İlk Tepki: Kaybeden Amerika Olacaktır
EKONOMİ HABERLERİ
- Beştepe'deki 2,5 Saatlik Ekonomi Zirvesi Bitti, Gözler Yapılacak Açıklamada
- Dünyanın En Güçlü İnsanı Listesi Belli Oldu! İşte Zirvedeki İsim
- Beştepe'de Ekonomi Zirvesi Başladı! Kurdaki Artışa Karşı Önlemler Ele Alınacak
- Toki, Ataköy'deki Baruthane Arazisini Halka Açık Park Yapacak
- Almanya, Türkiye'ye Denizaltı İhracatına Onay Verdi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar