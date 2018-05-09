Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk: Efsane Olmak Bizim Elimizde
Beştepe'deki 2,5 Saatlik Ekonomi Zirvesi Bitti, Gözler Yapılacak Açıklamada
Forbes, Dünyanın En Güçlü İnsanlarını Seçti! Listede Erdoğan Da Var
Ünlü Gazeteciden Şaşırtan Tahmin: Galatasaray 2 Haftada 0 Puan Çeker
Çorum'da Genç Kız, Alevlerin İçerisinde Kalan Otoparkçıyı İçeri Girip Yanmaktan Kurtardı
Trump'ın Kararından Sonra İsrail, İran Üssünü Vurdu: 15 Asker Öldü
Raylarda Müzik Dinleyerek Yürüyen Kıza Tren Çarptı
Kardeşiyle Kavga Eden Çocuğu, Sopa İle Kafasına Vurarak Öldürdü
Kırmızı Kart Sonrası Sergi Roberto'ya 4 Maç Ceza Çıktı
Trump'ın İran Kararına Putin'den De Tepki Geldi
İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Ne Zaman Görüşeceğini Açıkladı
Dünyanın En Güçlü İnsanı Listesi Belli Oldu! İşte Zirvedeki İsim
Alkolü Bırakan Blogger Geçirdiği Değişimi Instagram Hesabından Paylaşıyor
Beştepe'de Ekonomi Zirvesi Başladı! Kurdaki Artışa Karşı Önlemler Ele Alınacak
Jet Fadıl İçin 'sakalı Kesilsin' Dedi, Mahkeme Başkanı İsyan Etti!
Vahşice Öldürüldükten Sonra Yakılan 5 Kişilik Aile, Tek Tabutta Bebek Mezarına Defnedildi
O Anlar Kamerada! Taksim'de Yüzlerce Arı, Yoldan Geçenlere Zor Anlar Yaşattı
Cenazede Abdullah Gül'e Şok Tepki: Reisime Hainlik Yaptın
Kelliğe Çare Olabilecek İlaç Keşfedildi
Toki, Ataköy'deki Baruthane Arazisini Halka Açık Park Yapacak

Çorum'da Genç Kız, Alevlerin İçerisinde Kalan Otoparkçıyı İçeri Girip Yanmaktan Kurtardı

ÇORUM'DA GENÇ KIZ, ALEVLERİN İÇERİSİNDE KALAN OTOPARKÇIYI İÇERİ GİRİP YANMAKTAN KURTARDI

Çorum'da bir otopark kulübesinin içinde mahsur kalan ve vücudunun birçok yeri yanan 20 yaşındaki genç, kadın esnaf tarafından kurtarıldı.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 17:50
Puan Ver : Çorum'da Genç Kız, Alevlerin İçerisinde Kalan Otoparkçıyı İçeri Girip Yanmaktan Kurtardı(10/10)6

Çorum'da bir otopark kulübesinde çıkan yangında içeride mahsur kalan 20 yaşındaki otopark görevlisini kadın esnaf içeri girip kurtardı.

OTOPARK KULÜBESİ YANINCA ESNAF İTFAİYEYE HABER VERDİ

Olay Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta meydana geldi. Otoparkın kulübesinden alevler yükseldi. Alevleri ve dumanları gören çevre esnafı itfaiye ve polise haber verdi. Esnaflar bir taraftan da İtfaiye ve polis gelmeden kulübeye koştu.

KADIN ESNAF BİRÇOK BÖLÜMÜ YANAN KİŞİYİ DIŞARI ÇIKARDI

Çevre esnaflarından olduğu öğrenilen Ayşe Bilgin ve yanında bulunanlar içeride mahsur kalan ve vücudunun büyük bir bölümü yanan Emrah Kara'yı dışarıya çıkardı.

YANGIN SÖNDÜRÜLÜRKEN İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Yaralı ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çorum  Da  Genç  Kız  Alevlerin  İçerisinde  Kalan  Otoparkçıyı  İçeri  Girip  Yanmaktan  
Kurtardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER