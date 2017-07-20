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Çorum'da Tur Otobüsü İle Çarpışan Otomobil İkiye Bölündü: 3 Ölü, 32 Yaralı

ÇORUM'DA TUR OTOBÜSÜ İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: 3 ÖLÜ, 32 YARALI

Çorum'un Alaca ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Feci kazada otomobil ikiye ayrıldı, her parçası bir tarafa savruldu.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 21:20
Puan Ver : Çorum'da Tur Otobüsü İle Çarpışan Otomobil İkiye Bölündü: 3 Ölü, 32 Yaralı(6/10)2

Çorum'da Karadeniz gezisinden dönenleri taşıyan tur otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobilin iki parçaya bölündüğü kazada otobüs tarlaya uçtu. Kazada 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

TUR OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Çorum'dan Yozgat'a seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 33 FT 860 plakalı tur otobüsü ile Sungurlu'dan Zile istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 KRD 51 plakalı otomobil çarpıştı.

OTOMOBİL İKİYE AYRILDI, OTOBÜS UÇTU

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, kontrolden çıkan otobüs yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 32 YARALI VAR

Kazada 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 32 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi ile Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KARADENİZ GEZİSİNDEN DÖNÜYORLARDI

Kazada yaralanan otobüsteki yolcuların Karadeniz gezisinden döndükleri ve Adana'ya gittikleri öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Alaca-Yozgat karayolu Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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