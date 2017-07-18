ÇORUMLU BALIKÇI, SAZAN BEKLERKEN DEV YAYIN BALIĞI YAKALADI
Sazan avına giden Çorumlu bir vatandaşımız, boyu kadar yayın balığı yakaladı.
Balık tutmak zor ve sabır isteyen bir meziyet... Oltalara özenle yemler takıldıktan sonra saatlerce balık vurmasını beklemek herkesin harcı değil.
Ancak bu işe gönül vermiş Çorumlu bir vatandaşımız, sabrının karşılığını yakaladığı dev yayın balığı ile aldı. Uzun uğraşlar sonucu dev yayın balığını sudan çıkaran Çorumlu balıkçının videosu izlenme rekorları kırıyor.
Kaynak: haberinburada
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