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Çorumlu Balıkçı, Sazan Beklerken Dev Yayın Balığı Yakaladı

ÇORUMLU BALIKÇI, SAZAN BEKLERKEN DEV YAYIN BALIĞI YAKALADI

Sazan avına giden Çorumlu bir vatandaşımız, boyu kadar yayın balığı yakaladı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 12:00
Puan Ver : Çorumlu Balıkçı, Sazan Beklerken Dev Yayın Balığı Yakaladı(10/10)6

Balık tutmak zor ve sabır isteyen bir meziyet... Oltalara özenle yemler takıldıktan sonra saatlerce balık vurmasını beklemek herkesin harcı değil.

Ancak bu işe gönül vermiş Çorumlu bir vatandaşımız, sabrının karşılığını yakaladığı dev yayın balığı ile aldı. Uzun uğraşlar sonucu dev yayın balığını sudan çıkaran Çorumlu balıkçının videosu izlenme rekorları kırıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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