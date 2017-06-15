

Sabah ve akşam saatlerinde metrobüslerde özellikle yaşlılar ve kadınlar bırakın oturacak yer bulmayı, ayakta durmakta bile güçlük çekiyor. Beylikdüzünden hareket eden metrobüsün ilk kalkış anında da oturma yerleri sırada bekleyenler tarafından dolduruluyor.



Ondan sonraki duraklardan binenler uzun sayılabilecek yolculukta ayakta gitmeye mahkum. İşte bu Sabah yaşı bir hayli ilerlemiş bir vatandaş, ikinci durak Hadımköyden metrobüsün ön kapısından elinde bir tabureyle içeriye girdi ve hızlı adımlarla ön tarafa geldi. Üstünde minderi de olan taburesini cam kenarındaki son koltuğun arkasına koyarak oturdu. Yanındaki koltuğun cam tarafında bir baston işareti vardı. Yani oraya yaşlıların veya özürlülerin oturması gerekiyordu.



Ama kimin umurundaydı. Orta yaşlı bir beyefendi oturmuş ve hemen arkasına taburesiyle gelen yaşlı kişiyi görmezlikten geliyordu. Koltuklarda oturanların büyük çoğunluğu ellerinde cep telefonuna kendilerini kaptırmışlardı. Etraflarını hiç görmüyorlardı ama olsun vatandaş çareyi bulmuştu. Evinden getirdiği, üzerinde de mavili beyazlı ince bir minderi olan tabureyi metrobüsün bir boşluğunu koymuş ve kendisini kurtarmıştı. Böylece belki de metrobüslerde yeni bir tabureli dönem başlıyordu.







kaynak:milliyet



