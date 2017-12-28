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Cristiano Ronaldo, Altın Top Ödülünü İade Ediyor: Tarihin En İyisi Messi

CRİSTİANO RONALDO, ALTIN TOP ÖDÜLÜNÜ İADE EDİYOR: TARİHİN EN İYİSİ MESSİ

Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, 3-0'lık Barcelona yenilgisi sonrasında "Altın Top ödülünü iade edeceğim. Bu ödülü hak etmiyorum." dedi.

Tarih : 28 Aralık 2017, 19:50
Puan Ver : Cristiano Ronaldo, Altın Top Ödülünü İade Ediyor: Tarihin En İyisi Messi(6/10)2

Bu yıl dünyanın en iyi futbolcusu olarak 5.kez Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Cristiano Ronaldo El Clasico sonrası bu ödülün Messi'ye verilmesini istedi. 3-0 sona eren maçın ardından soyunma odasına giren Ronaldo, takım arkadaşlarına, "Bu ödülü hak etmiyorum ve geri göndereceğim" dedi. Arkadaşları yıldız oyuncuyu kararından döndürmek istedi ancak Ronaldo üzgün bir şekilde Bernabeu'dan ayrıldı.

"GEZEGEN BİR KEZ DAHA ŞAHİT OLDU Kİ EN İYİSİ MESSİ"

Cristiano, ailesiyle birlikte Noel'i geçirdikten sonra kararını yeniler diye düşünenler bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. France Football Dergisi'nin şefiyle temasa geçen Ronaldo, "Tarihin en iyisi olduğumu söyledim ama tüm gezegen bir kez daha şahit oldu ki en iyisi Messi. Ödülü göndermek istiyorum çünkü bunu hak etmiyorum" ifadelerini kullandı. Derginin şefi 'hayatımda böyle bir şey duymadım' diyerek Cristiano Ronaldo'nun itirafını dile getirirken takım arkadaşları, ailesi ya da yakın dostu Badr Hari de onu bu kararından döndüremedi.

Cristiano Ronaldo'nun maç sırasında yere düşen Messi'yi yerden kaldırması, oğlunun Instagram hesabından yaptığı Messi paylaşımlarına müsaade etmesi de onun bu kararındaki etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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