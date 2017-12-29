Beşiktaşlı Yöneticiden Karıştıran Açıklama: Cenk İçin Teklif Yok
Türk Yıldız, Feci Sakatlıktan Son Anda Kurtuldu
Cenk Tosun'un İmza Atacağı Tarih Belli Oldu!
Cristiano Ronaldo Ödüle Doymuyor
Beşiktaş Kupada Çok Farklı
Aziz Yıldırım'dan Vida Açıklaması: Girişimimiz Olmadı
Beşiktaş'ta Korkutan Sakatlık! Oyuna Devam Edemedi
Ziraat Türkiye Kupasında Boluspor Sürprizi!
Beşiktaş Ve Fenerbahçe'nin İstediği Yıldız Arjantin'e Transfer Oldu
Erdoğan: Savunma Sanayi Müsteşarlığı Cumhurbaşkanlığına Bağlandı, Çünkü Fetö İstila Etmişti
İzmir'in 55 Yıllık Şirketi, 34 Milyon Dolara Rus Milyardere Satıldı
Sokak Çocukları, Ünlü Oyuncuya Korku Dolu Anlar Yaşattı
Fatih Terim'den Drogba Bombası!
Sahadan Çıkarken Kabusu Yaşadı
Mario Gomez: Beni Ben Yapan Yerdeyim
Para Saadet Getirmedi! Piyangoyu Kazandılar Ama Hayatları Mahvoldu
Kimliğini Kontrol Ettiği Hayranına 7 Bin Liralık Hediye Verdi
Sigara Haberi Başına Bela Oldu: Hemen Kovun
Hakan Çalhanoğlu Transfer Dedikodularına Noktayı Koydu!
Süleymanoğlu Ölümsüz Oluyor

Cristiano Ronaldo ödüle doymuyor

CRİSTİANO RONALDO ÖDÜLE DOYMUYOR

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Dünya Futbol Ödülleri'nde dördüncü kez "yılın futbolcusu" ödülünün sahibi oldu.

Tarih : 29 Aralık 2017, 02:20
Puan Ver : Cristiano Ronaldo Ödüle Doymuyor(6/10)2

2017 Dünya Futbol Ödülleri töreninde yılın futbolcusu ödülünü, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo aldı.

Dubai Spor Konseyi, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve Avrupa Futbol Menajerleri Birliği'nin (EFAA) 2010'dan bu yana organize ettiği Dünya Futbol Ödülleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.BİR ÇOK BAŞARIYA İMZA ATAN RONALDO YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

2017'de İspanyol kulübü Real Madrid'in formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), İspanya Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, yılın futbolcusu seçildi.

Oylamada Lionel Messi, Paulo Dybala, Gianluigi Buffon, Neymar, Sergio Ramos ve Kylian Mbappe'yi geride bırakan 32 yaşındaki Ronaldo, 2011, 2014 ve 2016'dan sonra 4. kez bu ödüle layık görüldü.

YILIN EN İYİ TEKNİK ADAMI ZINEDINE ZIDANE

Yılın takımı ödülünü Real Madrid, yılın teknik direktörü ödülünü ise Real Madrid'i çalıştıran Fransız Zinedine Zidane kazandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cristiano  Ronaldo  Ödüle  Doymuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER