CRİSTİANO RONALDO ÖDÜLE DOYMUYOR
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Dünya Futbol Ödülleri'nde dördüncü kez "yılın futbolcusu" ödülünün sahibi oldu.
2017 Dünya Futbol Ödülleri töreninde yılın futbolcusu ödülünü, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo aldı.
Dubai Spor Konseyi, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve Avrupa Futbol Menajerleri Birliği'nin (EFAA) 2010'dan bu yana organize ettiği Dünya Futbol Ödülleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.BİR ÇOK BAŞARIYA İMZA ATAN RONALDO YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ
2017'de İspanyol kulübü Real Madrid'in formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), İspanya Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, yılın futbolcusu seçildi.
Oylamada Lionel Messi, Paulo Dybala, Gianluigi Buffon, Neymar, Sergio Ramos ve Kylian Mbappe'yi geride bırakan 32 yaşındaki Ronaldo, 2011, 2014 ve 2016'dan sonra 4. kez bu ödüle layık görüldü.
YILIN EN İYİ TEKNİK ADAMI ZINEDINE ZIDANE
Yılın takımı ödülünü Real Madrid, yılın teknik direktörü ödülünü ise Real Madrid'i çalıştıran Fransız Zinedine Zidane kazandı.
Kaynak: haberinburada
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