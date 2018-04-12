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Cristiano Ronaldo, Son Dakika Golüyle Elediği Buffon'a Maç Sonunda Sarıldı
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Cristiano Ronaldo, Son Dakika Golüyle Elediği Buffon'a Maç Sonunda Sarıldı

CRİSTİANO RONALDO, SON DAKİKA GOLÜYLE ELEDİĞİ BUFFON'A MAÇ SONUNDA SARILDI

Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo, Juventus maçının son dakikasında penaltıyla mağlup ettiği Buffon'a mücadele sonrası röportaj verirken sarıldı.

Tarih : 12 Nisan 2018, 11:20
Puan Ver : Cristiano Ronaldo, Son Dakika Golüyle Elediği Buffon'a Maç Sonunda Sarıldı(6/10)2

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Real Madrid, 3-0'lık galibiyetin rövanşında Juventus'u konuk etti. Juventus deplasmanda 3-0 öne geçmesine rağmen, 90'ıncı dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan kaydettiği gol, İspanyol temsilcisini yarı finale yükseltti. Son dakikada Real Madrid lehine verilen penaltı kararı ise tüm dünyada tartışma yarattı.

MAÇ BAŞLADI GOL GELDİ

Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakaya etkili bir başlangıç yapan Juventus, 2'nci dakikada Mario Mandzukic ile 1-0 öne geçti. 37'nci dakikada yeniden sahneye çıkan Hırvat oyuncu, farkı 2'ye çıkarttı ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-2.

UZATMADA GOL GELDİ, BUFFON KIRMIZI KART GÖRDÜ

60'ıncı dakikada Blaise Matuidi ile 3-0'ı bulan Juventus'a Real Madrid'in yanıtı 90'ıncı dakikada geldi. Hakem Michael Oliver'ın maçın uzatma dakikalarında çaldığı penaltıda topun başına geçen Cristiano Ronaldo, sert vuruşuyla ağları sarstı ve Real Madrid 3-1'lik yenilgiye rağmen yarı finale yükselen taraf oldu. Gianliugi Buffon, penaltı kararına itiraz etmesi gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

RONALDO, BUFFON'A SARILDI

Olaylı geceye damga vuran karelerden biri ise maç sonrasında açıklamalar yapan Buffon'un konuştuğu sırada arkadan Cristiano Ronaldo'nun gelmesinin ardından iki yıldızın birbirlerine sarılması oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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