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crytek, çalışanlarına 3 aydır maaş ödeyemiyor

CRYTEK, ÇALIŞANLARINA 3 AYDIR MAAŞ ÖDEYEMİYOR

Özellikle Türkiye'de oldukça ilgi duyulan firmalardan olan Crytek, şu sıralar oyunlar ile değil, çalışanların maaşını ödeyemediği söylentileri ile boğuşuyor. Peki bu bilgiler ne kadar doğru? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Tarih : 13 Aralık 2016, 09:46
Puan Ver : Crytek, Çalışanlarına 3 Aydır Maaş Ödeyemiyor(6/10)3


Özellikle Türkiye'de oldukça ilgi duyulan firmalardan olan Crytek, şu sıralar oyunlar ile değil, çalışanların maaşını ödeyemediği söylentileri ile boğuşuyor. Peki bu bilgiler ne kadar doğru? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Crytek, kuruluşu  1999 yılında yapılan bir video oyun şirketi. Şirket üç Türk kardeş olan Cevat, Avni ve Faruk Yerli tarafından Almanya'nın Coburg şehrinde kurulmuştur. Şüphesiz firmanın Türkiye'de olan popülerliğinin en büyük nedenlerinden birisi de budur. Crytek, özellikle Crysis seri ile gönüllere taht kurmayı başarırken, Warface adlı oyunu ile de free to play oyun sektöründe etkinliğini sürdürüyor. Son dönemler VR oyunları üzerine yoğunlaşmış olan şirket özellikle The Climb ile VR oyunlarına yeni bir soluk getirdi. Fakat beklenen çıkışı yakalayamayan oyun karanlığa yavaş yavaş gömülüyor. İnternet üzerinde çıkan bilgilere göre Crytek'in Bulgaristan ofisi, 3 aydır çalışanlarına maaş ödemiyor. Bununla da kalmayıp yetkili isimlerin çalışanlara söylediği yalanlar ile ilgili de bir söylenti var. Bu bilgilerin ofis çalışanları tarafından verildiğini de belirtelim. Ayrıca firmanın Bulgaristan ekibi, direkt olarak Crytek'in ana  merkezi Frankfurt'tan yönetiliyor. B uda sorunun ana merkezden kaynaklı olduğunu ortaya çıkartıyor.



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