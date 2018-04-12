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Cska Moskova, Beşiktaşlı Talisca İçin Teklif Yapacak
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CSKA Moskova, Beşiktaşlı Talisca İçin Teklif Yapacak

CSKA MOSKOVA, BEŞİKTAŞLI TALİSCA İÇİN TEKLİF YAPACAK

Rus ekiplerinden CSKA Moskova, Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Talisca için teklif yapacak.

Tarih : 12 Nisan 2018, 15:20
Puan Ver : Cska Moskova, Beşiktaşlı Talisca İçin Teklif Yapacak(10/10)6

Beşiktaş'ın 21 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonuna sahip olduğu Talisca için sürpriz bir talip çıktı. Rus ekibi CSKA Moskova'nın Brezilyalı yıldızı transfer etmek istediği ve Talisca için sezon sonunu beklediği iddia edildi.

CSKA Moskova'nın tranfer için Beşiktaş'ı beklediği, siyah beyazlı takımın Talisca için 21 milyon Euro vermemesi halinde temaslara geçeceği belirtildi.

ÖNCELİK BEŞİKTAŞ'IN, DEV TAKIMLAR PEŞİNDE

Bonservisi Benfica'da bulunan Talisca, Beşiktaş'ın 21 milyon Euro ödemesi halinde Türkiye'de kalacak. 24 yaşındaki yıldız futbolcu ile CSKA'nın dışında Manchester United, Monaco, Liverpool, Valencia gibi takımların da ilgilendiği belirtiliyor.

Talisca, bu sezon Beşiktaş ile çıktığı 40 maçta 18 gol ve 5 asist üretme başarısı gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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