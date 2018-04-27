CSKA MOSKOVA, FİNAL-FOUR BİLETİNİ KAPTI
Euroleague play-off 4. maçında CSKA Moskova, Khimki Moskova'yı 89-88 yenerek Final-Four'a kaldı.
EuroLeague playoff turu 4. Maçında Khimki Moskova, CSKA Moskova'yı ağırladı.
Maça etkili başlayan taraf Cory Higgins ve Semen Antonov ile CSKA oldu. İlk çeyreği 32-25 önde tamamlayan CSKA, 2. Çeyrekte farkı çift hanelere çıkarmayı başardı. Charles Jenkins ve Anthony Gill ile farkı korumayı başaran konuk ekip devreyi 57-44 önde tamamladı.
2. yarıda da tempoyu lehine kullanan CSKA, farkın erimesine izin vermedi. Alexey Shved ve Anthony Gill'in etkili oyunları ile farkı tek hanelere
düşüren Khimki 3. Çeyreği 65-71 geride kapattı.
SON ÇEYREK NEFES KESTİ
Son çeyreğin ilk dakikalarında Andrey Vorontsevich ile farkı tekrar açan CSKA, bir süre tempoyu elinden bırakmadı. Alexey Shved'in hücumda ipleri eline alması ile farkı 2 sayıya kadar düşüren Khimki, Sergey Monia ve Alexey Shved'in dış şutları ile maçın bitimine 1 dk kala ilk kez öne geçmeyi başardı. Sergio Rodriguez'in serbest atışları ile son 21 saniyeye eşitlikle girildi. Cory Higgins'in basketi ile son saniyelere öne geçen konuk ekip karşılaşmayı 89-88 önde tamamladı ve seriyi 3-1 geçerek adını Final-Four'a yazdırdı.
Kaynak: haberinburada
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