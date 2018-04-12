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Cübbeli'den tartışma yaratacak tavsiyeler!

CÜBBELİ'DEN TARTIŞMA YARATACAK TAVSİYELER!

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü yazdığı kitapta yer alan tavsiyeleriyle yeniden gündeme oturdu.

Tarih : 12 Nisan 2018, 02:10
Puan Ver : Cübbeli'den Tartışma Yaratacak Tavsiyeler!(9/10)5

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Şifa Ayetleri" isimli kitabı tartışamalara yol açtı. Kitapta, Cübbeli Ahmet'e göre okunduğunda erkeklerin cinsel organlarını uzatacak yöntemlere yer vermiş.

"KİŞİ EBEDİYYEN İKTİDARSIZLIK GÖRMEZ"

Cübbeli Ahmet kitabında, erkek cinsel organına okunması gerektiğini ileri sürdüğü ayetlere de yer verdi. Cübbeli Ahmet, erkek cinsel organına okunacak ayetlerle "kişi ebediyen iktidarsızlık görmez ve çok güçlü olacağından dolayı ölünceye kadar hiçbir itirazla karşılaşmaz" ifadelerine yer verdi.

Cübbeli Ahmet, "Erkeğin tenasül uzvu için okunacaklar"ı dört ayrı tertipte sıraladı.

Birinci tertip: "Bakara Suresi'nin iki yüz altmışıncı ayet-i kerimesinin bir kısmı bir miktar suya okunur, sudan biraz alınıp tenasül uzvuna serpilir ve suyun kalanı içilir" diye yazan Cübbeli Ahmet, ikinci tertipte ise "tenasül uzvunun zayıflığını gidermek için okunması gerektiğini" ileri sürdüğü ayeti paylaştı.

Cübbeli Ahmet kitabında ikinci, üçüncü ve dördüncü tertipler için şu satırları yazdı:

İkinci tertip: Tenasül uzvunun zayıflığının izalesi (giderilmesi) için el-Adiyat Suresi okunup uzva üflenir.

Üçüncü tertip: El Kayyum İsm-i şerifi okunup uzva üflenir. Bu isimle beraber El Kayyum ism-i şerifi okunup uzva üflenirse daha iyi olur.

Dördüncü tertip: Sabah akşam şu yedi ism-i şerifi yüz kere okumaya devam eden kişi ebediyen iktidarsızlık görmez ve çok güçlü olacağından dolayı ölünceye kadar hiçbir itirazla karşılaşmaz, yani kimsenin itirazı onu aciz bırakamaz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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