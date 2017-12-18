ÇUKUR DİZİSİNDE VARTOLU SADETTİN İZLEYENLERE DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI
Çukur dizisinin 9'uncu bölüm 3'üncü fragmanında, Vartolu Sadettin'in annesinin mezarı başında gözyaşları içerisinde söylediği sözler, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Her bölümüyle izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un 9'uncu bölümünün 3'üncü fragmanı izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
YILLAR SONRA ANNESİNİN MEZASINI ZİYARET ETTİ
9'uncu bölümde Vartolu Sadettin annesinin yıllardır gitmediği mezarını ziyaret etti.
İZLEYENLER DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI
Vartolu Sadetin'in annesinin mezarı başında gözyaşları içerisinde "Kusura bakma ne olur. Gelemedim. Ama sana söz en güzel mezarı yaptıracak oğlun sana. Bak yok edemediler oğlunu anne. Büyük adam oldu senin oğlun. Sen yokken bana çok eziyet ettiler be anne!" dediği anlar izleyenleri duygu dolu diyarlara sürükledi.
Duygusal fragman sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak: haberinburada
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