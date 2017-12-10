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Çukur dizisinde 'Vartolu'nun hikayesi izleyenleri sarstı

ÇUKUR DİZİSİNDE 'VARTOLU'NUN HİKAYESİ İZLEYENLERİ SARSTI

'Çukur' dizisinde acımasız bir mafya lideri olan Vartolu'nun Mihriban türküsüne olan zaafının hikayesi, ekran başındakileri derinden sarstı.

Tarih : 10 Aralık 2017, 01:00
Puan Ver : Çukur Dizisinde 'vartolu'nun Hikayesi İzleyenleri Sarstı(10/10)6

Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından 'Çukur'un efsane karakterlerinden Varotolu'nun hikayesi, izleyenleri derinden sarsıyor.

TEK BİR ZAAFI VAR: MİHRİBAN TÜRKÜSÜ

Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Çukur'a intikam almak için geri dönen, acımasız bir mafya lideri olan Vartolu'nun tek bir zaafı var. O da Mihriban türküsü...

ANNESİ, GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Annesi Mihriban'ın üvey babası tarafından gözlerinin önünde öldürüldüğüne şahitlik eden Vartolu'nun hikayesini izlyenler göz yaşlarına hakim olamıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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