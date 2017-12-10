ÇUKUR DİZİSİNDE 'VARTOLU'NUN HİKAYESİ İZLEYENLERİ SARSTI
'Çukur' dizisinde acımasız bir mafya lideri olan Vartolu'nun Mihriban türküsüne olan zaafının hikayesi, ekran başındakileri derinden sarstı.
Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından 'Çukur'un efsane karakterlerinden Varotolu'nun hikayesi, izleyenleri derinden sarsıyor.
TEK BİR ZAAFI VAR: MİHRİBAN TÜRKÜSÜ
Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Çukur'a intikam almak için geri dönen, acımasız bir mafya lideri olan Vartolu'nun tek bir zaafı var. O da Mihriban türküsü...
ANNESİ, GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ
Annesi Mihriban'ın üvey babası tarafından gözlerinin önünde öldürüldüğüne şahitlik eden Vartolu'nun hikayesini izlyenler göz yaşlarına hakim olamıyor.
Kaynak: haberinburada
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