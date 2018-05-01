Çukur, Reytinglerini Yükseltmek İçin Güzel Oyuncuya Teklifte Bulundu
Genç Öğretmen Öğrencisine Aşık Oldu, İlişkiye Girdikleri Ortaya Çıkınca Aileler Destek Verdi
Berat Kandili'nde Eller Semaya Açıldı! Camiler Doldu Taştı
Kriz Tırmanıyor! Netenyahu'nun İddiasına İran Ve Abd'den İlk Yorum
İran'ı Hedef Göstermişti! Savaş Açma İzni Aldı
Türkiye Karşıtı Alman Vekilden Erdoğan'a Şaşırtan Destek!
Beşiktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan İddialarına Son Noktayı Koydu
Bakanlar Kurulu Toplantısı Sonrası Başbakan Yıldırım'dan Müjde Üstüne Müjde!
1 Mayıs Neden Kutlanıyor? İşte İşçi Bayramı Hakkında Merak Edilenler
Ruslar Protesto İçin Moskova Sokaklara Döküldü
Zaman Gazetesi Davasında Karar Belli Oldu!
'başkanlık' Hutbesi Müftü Yardımcısının Başını Yaktı!
Facebook, Kullanıcılarını Kırmadı! İşte Yeni Gelen Özellik
Barcelona, Arda Turan'ı Geç Hatırladı
Başkent'teki Karargahlar Lağvedildi! Abd Yıllar Sonra Çekiliyor
Tunceli'de Çatışma: 3 Askerimiz Yaralandı
Hedef: İran! 'kanıt Var' Deyip Ortadoğu'da Krizin Fitilini Ateşledi
10 Günde Yapıldı, 7 Kilo Altın Harcandı, Irak'tan Alıcı Buldu
Fenerbahçe'den Tff'ye Başvuru!
Dev Operasyon İçin Düğmeye Basıldı! 58 Bin Personel Katılıyor

Çukur, reytinglerini yükseltmek için güzel oyuncuya teklifte bulundu

ÇUKUR, REYTİNGLERİNİ YÜKSELTMEK İÇİN GÜZEL OYUNCUYA TEKLİFTE BULUNDU

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur, son haftalarda düşen reytingler yüzünden dizide oynaması için Serenay Sarıkaya'ya teklif götürdü.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 00:30
Puan Ver : Çukur, Reytinglerini Yükseltmek İçin Güzel Oyuncuya Teklifte Bulundu(10/10)6

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, son dönemlerde yaşadığı reyting kaybını güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile tekrardan yukarı çıkarmanın planlarını yapıyor.

SON HAFTALARDA REYTİNGLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞADI

Bu sezona damga vuran dizilerin başında gelen Çukur, birkaç hafta öncesine kadar reytinglerde zirveyi kimseye bırakmazken son haftalarda ciddi bir düşüş yaşıyor. Son reytinlerde Star TV'nin sevilen dizisi Söz'ün arkasında kalan Çukur yeniden atağa geçmek için oyuncu kadrosuna yeni isimler almayı hedefliyor.

SERENAY SARIKAYA'YA TEKLİF GÖTÜRDÜ

Ucankarga adlı hesabın iddiasına göre, Çukur dizisinin düşen reytinglerini tekrardan yukarı çıkarmak için güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'ya teklif götürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çukur  Reytinglerini  Yükseltmek  İçin  Güzel  Oyuncuya  Teklifte  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER