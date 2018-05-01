ÇUKUR, REYTİNGLERİNİ YÜKSELTMEK İÇİN GÜZEL OYUNCUYA TEKLİFTE BULUNDU
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur, son haftalarda düşen reytingler yüzünden dizide oynaması için Serenay Sarıkaya'ya teklif götürdü.
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, son dönemlerde yaşadığı reyting kaybını güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile tekrardan yukarı çıkarmanın planlarını yapıyor.
SON HAFTALARDA REYTİNGLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞADI
Bu sezona damga vuran dizilerin başında gelen Çukur, birkaç hafta öncesine kadar reytinglerde zirveyi kimseye bırakmazken son haftalarda ciddi bir düşüş yaşıyor. Son reytinlerde Star TV'nin sevilen dizisi Söz'ün arkasında kalan Çukur yeniden atağa geçmek için oyuncu kadrosuna yeni isimler almayı hedefliyor.
SERENAY SARIKAYA'YA TEKLİF GÖTÜRDÜ
Ucankarga adlı hesabın iddiasına göre, Çukur dizisinin düşen reytinglerini tekrardan yukarı çıkarmak için güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'ya teklif götürdü.
Kaynak: haberinburada
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