Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı

ÇUKURCA ŞEHİDİ, 15 GÜN ÖNCE BABASINA SÖYLEMİŞ: BENİM BURADAN CENAZEM GELİR


Çukurca Şehidi, 15 Gün Önce Babasına Söylemiş: Benim Buradan Cenazem Gelir
Tarih : 28 Kasım 2017, 02:50
Puan Ver : Çukurca Şehidi, 15 Gün Önce Babasına Söylemiş: Benim Buradan Cenazem Gelir(5/10)1

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kayalıklarda dengesini kaybedip uçuruma düşen 21 yaşındaki sözleşmeli Piyade Er Yusuf Demiryürek, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Demiryürek'in şehadet haberi memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki baba evine askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı.

ACI HABERLE YIKILDILAR

Piyade Er Yusuf Demiryürek'in şehit olduğu haberi, Adana'nın Kozan İlçesi Özbaşı Mahallesi'nde oturan baba 62 yaşındaki Yaşar Demiryürek ve anne 61 yaşındaki Zeynep Demiryürek çiftine askeri yetkililer tarafından bildirildi.

Oğullarının şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan Demiryürek çiftine, hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti.

BABA DEMİRYÜREK: KORKTUĞUM BAŞIMA GELDİ

Sürekli televizyonlardan haberleri takip ettiğini belirten acılı baba Yaşar Demiryürek, "Korktuğum başıma geldi. Komutanlar oğlumun şehadet haberini getirdi" dedi.

15 GÜN ÖNCE "BURADAN CENAZEM GELİR" DEMİŞ

15 gün önce kendisiyle telefonda konuştuğunu anlatan şehidin kuzeni Ahmet Demiryürek ise "Kendisiyle konuştuğumda 'dağlarda görev yapıyoruz. Benim buradan cenazem gelir. İçime öyle doğuyor' dedi" diye konuştu.

CENAZESİ YARIN EBEDİYETE UĞURLANACAK

17 aylık asker, bekar ve 4 kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen Şehit Piyade Er Yusuf Demiryürek'in cenazesinin, yarın öğle namazına müteakiben düzenlenecek törenin ardından Kozan'daki şehitliğine defnedileceği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çukurca  Şehidi  15  Gün  Önce  Babasına  Söylemiş  Benim  Buradan  Cenazem  Gelir  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER