Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kayalıklarda dengesini kaybedip uçuruma düşen 21 yaşındaki sözleşmeli Piyade Er Yusuf Demiryürek, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Demiryürek'in şehadet haberi memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki baba evine askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı.

ACI HABERLE YIKILDILAR

Piyade Er Yusuf Demiryürek'in şehit olduğu haberi, Adana'nın Kozan İlçesi Özbaşı Mahallesi'nde oturan baba 62 yaşındaki Yaşar Demiryürek ve anne 61 yaşındaki Zeynep Demiryürek çiftine askeri yetkililer tarafından bildirildi.

Oğullarının şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan Demiryürek çiftine, hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti.

BABA DEMİRYÜREK: KORKTUĞUM BAŞIMA GELDİ

Sürekli televizyonlardan haberleri takip ettiğini belirten acılı baba Yaşar Demiryürek, "Korktuğum başıma geldi. Komutanlar oğlumun şehadet haberini getirdi" dedi.

15 GÜN ÖNCE "BURADAN CENAZEM GELİR" DEMİŞ

15 gün önce kendisiyle telefonda konuştuğunu anlatan şehidin kuzeni Ahmet Demiryürek ise "Kendisiyle konuştuğumda 'dağlarda görev yapıyoruz. Benim buradan cenazem gelir. İçime öyle doğuyor' dedi" diye konuştu.

CENAZESİ YARIN EBEDİYETE UĞURLANACAK

17 aylık asker, bekar ve 4 kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen Şehit Piyade Er Yusuf Demiryürek'in cenazesinin, yarın öğle namazına müteakiben düzenlenecek törenin ardından Kozan'daki şehitliğine defnedileceği bildirildi.

Kaynak: haberinburada