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ÇUKURCA'DA HAVA HAREKATINDA 5 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


ÇUKURCA'DA HAVA HAREKATINDA 5 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 19 Haziran 2017, 10:17
Puan Ver : Çukurca'da Hava Harekatında 5 Pkk'lı Etkisiz Hale Getirildi(8/10)10


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı bölgesinde  PKK'lı teröristlere yönelik 3 gündür sürdürülen ve 11 teröristin etkisiz hale  getirildiği operasyonda, insansız hava aracı 5 teröristi daha tespit etti.



Teröristler, düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.



Bölgede yürütülen operasyonda 3 günde etkisiz hale getirilen terörist  sayısı 16 oldu.



 



kaynak:milliyet








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