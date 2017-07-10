ÇUKURCADA HAVANLI SALDIRI! 1 ŞEHİT, 2 YARALI
Hakkari'nin Çukurca İlçesi 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığı'na PKK'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 10 Temmuz 2017 günü Çukurca ilçesi 2'nci Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığına bölücü terör örgütü mensuplarınca havan saldırısı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan saldırıda 1 askeri personel şehit olmuştur. 2 askeri personel ise yaralanmış, sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyonlar devam etmekte olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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