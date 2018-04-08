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Çukurca'da şehit düşen uzman çavuşla ilgili kahreden detay!

ÇUKURCA'DA ŞEHİT DÜŞEN UZMAN ÇAVUŞLA İLGİLİ KAHREDEN DETAY!

Çukurca şehidi Uzman Çavuş Anıl Yalap bir yıl önce aynı bölgede yaralanmıştı. 'Şehit arkadaşlarıma ihanet etmiş olurum, artık iyiyim' dedi ve gönüllü olarak birliğine döndü. Yalap, aynı yerde şehit düştü.

Tarih : 08 Nisan 2018, 10:10
Puan Ver : Çukurca'da Şehit Düşen Uzman Çavuşla İlgili Kahreden Detay!(7/10)3

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Anıl Yalap'ın geçen yıl PKK saldırısında yaralandığı ve gönüllü olarak yeniden bölgeye gittiği ortaya çıktı.

ÇUKURCA'YA GÖNÜLLÜ OLARAK GİTMİŞ

Sabah'tan Murat Alhan'ın haberine göre; Çukurca'da şehit düşen Uzman Çavuş Anıl Yalap, yine Çukurca'da 26 Mayıs 2017 günü PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanmıştı. Yaralandıktan sonra bir süre tedavi gören Anıl Yalap'ın daha sonra yeniden kendi isteğiyle görev yeri Çukurca'ya gönüllü olarak gittiği öğrenildi.

"GİTMEZSEM ŞEHİT ARKADAŞIMA İHANET ETMİŞ OLURUM"

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Taştepe köyünde yaşayan şehit babası Elmas Yalap, oğlunun 1 yıl önce yaralanmasına rağmen kendi isteğiyle birliğine döndüğünü ifade ederek, "Gitmezsem şehit arkadaşıma ihanet etmiş olurum dedi. Biraz rapor almasını söyledik ama iyi olduğunu söyleyerek gitti. Vatan sağ olsun, şehitler olmasa vatan da ayakta olmayacak" dedi.

DÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit uzman çavuş için dün Kofçaz ilçesindeki camide tören düzenlendi. Cenaze törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, baba Elmas Yalap'a taziyelerini iletti. Şehidin cenazesi Taştepe köyü mezarlığında toprağa verildi. Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

"ŞEHİTLER OLMASA VATAN DA AYAKTA OLMAYACAK"

Şehit Anıl Yalap, Kırklareli'nin 900 nüfuslu Kofçaz ilçesinde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Tabuta sarılan şehidin yakınları gözyaşı döktü. Baba Elmas Yalap ise, "Vatan sağ olsun, şehitler olmasa vatan da ayakta olmayacak" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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