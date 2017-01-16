CUMA SERT DÜŞEN DOLAR BUGÜN...
Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla cuma gübü 3.72 TL'ye kadar inen dolar, yeni güne 3.75 TL'nin üzerinde başladı
Geçen hafta 3.9421 TL tarihi zirvelerini gören ve Merkez Bankası'nın aldığı önlemlerle Cuma günü 3.72 TL'ye inen dolar, yeni haftaya 3.76 TL'nin üzerinde başladı.
Merkez Bankası geçen hafta iki kez Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini düşürmesi ve gerekirse yeni adımlar da atabileceğini belirtmesi ile dolar/TL tarihi zirveden yönünü aşağı çevirirken bankacılar bu hafta da gözlerin Merkez Bankası'nda olmaya devam edeceğini belirttiler.
kaynak:habertürk
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