Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da AK Parti'nin il kongresinde konuştu. Erdoğan, Giresun'a yapılacak olan 3 bin 500 kişilik salonunun hazır hale gelmesi için Bakan'a talimat verdi: İşi hızlandırın.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Gece gündüz koşturacak, ülkemizi her açıdan layık olan seviyeye getireceğiz. Afrin Harekatı ile artık bir diriliş hamlesinin içerisine girildi. Buna diriliş muştusu da diyebiliriz. Buna var mıyız? Yeniden bu diriliş hamlesi ile 2019'un mart yerel seçimlerini, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamento seçimlerine hazır mıyız? Hiçbir zaman rakiplerimizin zayıflığından güç alarak hedefini belirleyen bir siyasi hareket olmadık.

Ana muhalefetin başındaki zat gibi "yüzde 40 oy almazsam istifa ederim" demedik. Seçimleri kaybettiği halde pişkince koltuğa yapışanlardan oldu mu? Hala oturuyor. Biz hep daha yükseğe çıkmak için çaba harcadık. Aynı oranları elde etmeyi bile eksiklik, eksilik, noksanlık olarak değerlendirdik.

"SAYIN BAKAN İŞİ HIZLANDIRIN DAHA HIZLI"

2019'da yapılacak seçimlere de bu anlayışla hazırlanıyoruz. Önümüzdeki yılın ikinci yarısına 3 bin 500 kişilik salonumuz hazır hale gelecek. Sayın Bakan işi hızlandırın, daha hızlı.

"BİZ HER AN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ ÇALIŞAN BİR SİYASİ PARTİYİZ"

Birileri bizim 2019 seçimleri startını vermiş olmamızı spekülasyonlarına alet ediyor. Bizim dinamizmimiz üzerinden kendilerince senaryolar üretiyorlar. Biz parti olarak her an seçim olacakmış gibi çalışan bir siyasi partiyiz. Bu bir dava. Milleti sadece seçim dönemlerinde hatırlayanlar hizmet aşkımızı anlayamazlar.

Siyaseti ikbal kapısı olarak görenler bizim millet sevdamızı, 81 milyonla kurduğumuz gönül bağını asla kavrayamaz. Aşk olmadak, hedef olmadan siyaset de yapılamaz. Biz AK Parti teşkilatı olarak, büyüdükçe kibri artan değil, büyüdükçe tevazuzu artan, toprağa daha da yaklaşan bir partiyiz. Asla gurur, kibir bizde olmayacak. Gurur, kibir Rabbime aittir. Biz oyları yükseldikçe sorumluluğu artan bir teşkilatız. Biz hesaba çekilmeden nefsini hesaba çekin ilahi emrine ramolmuş muhasebeyi rehber edinmiş bir hareketiz. Biz omuzlarındaki mesuliyetin ağırlığını, emanetin yükünü her zerresinde hisseden bir partiyiz.

"CUMHUR İTTİFAKI" MESAJI: SANDIKLAR PATLATACAĞIZ

2019'da AK Parti'yi ve 'Cumhur İttifakı'nı, MHP ile yapmış olduğumuz ittifakı gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız. Onun için MHP'li kardeşlerimizle beraber el ele vererek dayanışma içinde 2019 seçimlerinde sandıkları patlayacak, ümmetin, milletin birliğini zirveye taşıyacağız.

Türk siyasi tarihinde çığır açmış bir hareket olarak 2019'a da damgamızı vuracağız. Türkiye'de siyasetin rotasını yeniden belirleyeceğiz.

Dışarıda buranın 4 misili kalabalık var. Tabi, salon ufak. Bu zarf mektup zarfı, diplomat değil. Onun için önümüzdeki yıla yetişecek. 2019'a kadar çok büyük gayret bekliyorum.

2 ilçe dışında Giresun'un bütün ilçeleri AK Parti'nin mi? Şimdi hedef inşallah 2019 martında tüm ilçelerin belediye başkanlıklarını kazanmak. Giresun halkı buna hazır. Biz hazır mıyız? Bu sesle olmaz, yürekten yürekten, ciğerden.

94 seçimlerine giderken hanım kardeşlerim çok ciddi sürpriz yaptı. Kahve, kahve. Ufak poşetlerle, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye bir şey yazıyordu. Herhalde başkan, sayın bakan şimdi de hanım kardeşlerime bu şekilde bir kahve hazırlanıp AK Parti logosu, arkasında da yazılıp hanım kardeşlerimiz eli boş gitmemeli. Onlara bu kahveyi hediye etmeli. Buna var mıyız?

AK Parti'nin kodlarını bilmeyenler için bu ifadelerim hayal gibi görünebilir. Bundan 15 yıl önce bizim hedef olarak gördüğümüz seviyelerin birileri hayalini bile kuramıyordu.

Giresun'da ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan üreticilerimizi destekliyoruz. Toplam 1,7 katrilyon lira destek verdik. Kemal Bey diyor ya, çiftli mağdur. Senin bunlardan ne haberin var ya. Resmi rakamlarla konuşuyorum. Biz buyuz. Verdiğimiz rakam ortada. Hepsi belgeli. Biz bunu çiftçimize verdik.

CHP'YE ELEŞTİRİ

CHP'nin başındaki zat FETÖ'nün eline tutuşturduğu paçavralarla hedef almaya çalışıyor. Bunların 15 yılda siyasetin kalitesini artıracak tartışma açtıklarını duydunuz mu? Bir ara gündemi Gazi Mustafa Kemal'in fotoğrafını kimin yere indirdiğini bulmaktı. Sonunda başardılar, ardından Atatürk'ün askeri mi, yoldaşı mı olduklarının kavgasını verdiler. Günlerce bu meseleyi konuştular. Ortaya karışık bir karara vardılar. Bir dönem bunlar, PYD/YPG terör örgütünü aklama seferberliğine çıkmışlardı.

Atatürk'ün resmini kaldırıp kendi resmini oraya koymuştur. Devlet dairelerinden kaldırıp İnönü'nün posterini yerleştirmiştir, posta pullarından da kaldırıp oraya da İnönü kendi resmini koydu. Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? Gençler sizler de bunu bazı, onların izinde yürüyenlere anlatın. Bunlar önemli.

"BUGÜNÜN AFRİN RAPORUNU SİZE VEREYİM..."

Bugünün Afrin raporunu da size vereyim. Beğenmedikleri ÖSO mensupları Fırat Kalkanı Harekatı'nda 614 şehit verdi. Zeytin Dalı Operasyonu'nda ise şu ana kadar 302 şehit verdi. Eli kanlı bir diktatöre duydukları sempatinin, yani Esed'e duydukları sempatinin onda birini Suriyeli kardeşlerimize göstermediler. Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliğini düşünmediler. Doğu Guta'dan bu sabah oradan bir lider hanımefendinin mektubunu aldım. Ne olur diyor, sayın Cumhurbaşkanım, Afrin'de attığınız adımları Doğu Guta'da da atın. Artık diyor. Bizim dayanma gücümüz kalmadı. Doğu Guta'da şu anda 20 bin kişi kaldı. Bir gece öncesinde kadar Afrin'e girmeyelim diyenlerin ertesi gün özür dilemek yerine arka arkaya mesaj yayınlamalarının takdirini ben milletine bırakıyorum.

Kaynak: haberinburada