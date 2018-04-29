'CUMHUR İTTİFAKI'NIN ANKETLERDEKİ SON DURUMUNU AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleri ile ilgili son anketlerde cumhur ittifakının açık ara önde olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan seçimlerle ilgili anketlerin sorulması üzerine cumhur ittifakının açık ara önde olduğunu açıkladı.
Erdoğan'ın açıklamasının o kısmı şöyle:
"CUMHUR İTTİFAKI AÇIK ARA ÖNDE"
"Şu anda benim anketlere dayalı olarak neyi paylaşırız dersek, paylaşacağım tek şey var. Hamdolsun anketler cumhur ittifakının açık ara önde olduğunu gösteriyor. Ama rakamsal bir şeyi bizden beklerseniz rakamsal bir şey vermeyeceğim. Onu zaten sizler yayın grubu olarak da yapıyorsunuz. Sizler de bunu görüyorsunuz. Ama açık ara cumhur ittifakı çok olumlu gayet güzel bir yerde."2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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