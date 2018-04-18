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CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI? İŞTE DEMİRTAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA


Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İşte Demirtaş'tan ilk açıklama
Tarih : 18 Nisan 2018, 20:10
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Adayı Olacak Mı? İşte Demirtaş'tan İlk Açıklama(6/10)2

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, avukatları aracılığıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜŞLERİMİ MERAK EDEN HERKESLE PAYLAŞIRIM"

Demirtaş, CHP'li milletvekillerinin kendisini ziyaret etmesi ve bu konu üzerinden yapılan tartışmalarla ilgili, "HDP milletvekillerine ziyaret izni verilmiyor. CHP'li milletvekillerinin ziyaret sayısı bu nedenle daha fazla görünüyor. Görüşlerimi, merak eden herkesle paylaşırım. Benim ziyaret edilmem, AKP'yi neden bu kadar panikletiyor; anlamak zor" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ÇOK İDDİALIYIZ"

Demirtaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda HDP'nin yetkili kurullarının gerekli tartışmaları yaptığını, ortaya somut bir şey çıkması durumunda parti merkezince açıklama yapılacağını kaydetti. Kendisinin cumhurbaşkanı adayı olup, olmayacağına ilişkin Demirtaş, "Siyasi yasaklı olsam da olmasam da aday olsam da olmasam da HDP ve şahsım, cumhurbaşkanlığı seçiminde çok iddialıyız ve sonucu kesinlikle bizim tutumumuz belirleyecek. Önce gelişmeleri bir izleyip, adaylık konusunu ondan sonra değerlendireceğiz" dedi.

"ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZDI"

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısını değerlendiren Demirtaş, "AKP ve MHP, her gün daha da dibe vurdukları için erken seçim kaçınılmazdı. HDP seçime hazırdır" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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