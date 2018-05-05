CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı Muharrem İnce, 54 yaşında dede oluyor. İnce'nin geçen yıl evlenen oğlu Salih ve gelini İdil bebek bekliyor.



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı Muharrem İnce 54 yaşında dede oluyor. Muharrem İnce'nin geçen yıl evlenen oğlu Salih Arda İnce ve İdil Göknil Işıklar çiftinin bebek beklediği öğrenildi.



CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için dün resmen aday gösterdiği Muharrem İnce ve ailesi mutlu bir haber daha aldı.



MUHARREM İNCE DEDE OLUYOR



Çağdaş Ses'in haberine göre Muharrem İnce'nin geçen yıl evlenen oğlu Salih Arda İnce ve eşi İdil Göknil Işıklar'ın bebek beklediği öğrenildi.



DÜĞÜNDE MENDİL SALLADIĞI GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULMUŞTU



Muharrem İnce'nin oğlunun düğününde elindeki kasketi, mendili sallayarak sergilediği danslar çokça konuşulmuştu.































Kaynak: haberinburada



