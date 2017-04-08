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cumhurbaşkanı adayını una buladılar!

CUMHURBAŞKANI ADAYINI UNA BULADILAR!

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı François Fillon, unlu saldırıya uğradı. Saldırıyı düzenleyen kişinin 'hassas ülkeler' bulunmasından dolayı 'fişli' olduğu ortaya çıktı

Tarih : 08 Nisan 2017, 11:25
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Adayını Una Buladılar!(8/10)6


Fransa'da merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı François Fillon'a katıldığı bir etkinlikte unlu saldırı düzenleyen kişilerden birinin polis tarafından daha önce izlendiği bildirildi.



Fransız basınında yer alan haberlere göre, önceki gün Fillon'a un fırlatılarak yapılan saldırı sonrası tutuklanan bir kişinin daha önce Afganistan dahil bazı "hassas ülkelerde" bulunması dolayısıyla "Fiş S" olarak bilinen ve takip edilen kişiler arasına alındığı ancak daha sonra herhangi bir radikalleşme emaresi görülmeyince listeden çıkarıldığı belirtildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Adayını  Una  Buladılar    haber

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