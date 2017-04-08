

Fransa'da merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı François Fillon'a katıldığı bir etkinlikte unlu saldırı düzenleyen kişilerden birinin polis tarafından daha önce izlendiği bildirildi.



Fransız basınında yer alan haberlere göre, önceki gün Fillon'a un fırlatılarak yapılan saldırı sonrası tutuklanan bir kişinin daha önce Afganistan dahil bazı "hassas ülkelerde" bulunması dolayısıyla "Fiş S" olarak bilinen ve takip edilen kişiler arasına alındığı ancak daha sonra herhangi bir radikalleşme emaresi görülmeyince listeden çıkarıldığı belirtildi.







kaynak:habertürk