24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanlığı adaylıklarını adaylıklarını açıklayan CHP milletvekilleri Öztürk Yılmaz ve Didem Engin'e parti sözcüsü Bülent Tezcan'dan tepki geldi. Tezcan "Bunları ciddiye almayın" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı tartışması kızıştı.

"BUNLARI CİDDİYE ALMAYIN"

CHP'li vekiller Öztürk Yılmaz ile Didem Engin'in Cumhurbaşkanlığına aday olmasına tepki gösteren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan "Bunları ciddiye almayın. Bu adaylık açıklamaları ciddiye alınacak bir konu değildir" ifadelerini kullandı.

Adaylığını ilk açıklayan isim Öztürk Yılmaz olmuştu.

ART ARDA AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

Bilindiği gibi önce Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ardından da İstanbul Milletvekili Didem Engin, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olduklarını açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada