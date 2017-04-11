

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı İhsan Şener, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek Anayasa referandum u propagandası kapsamında Ankara'nın Kahramankazan lçesinde yaptığı konuşmada, Hiç bir Türk vatandaşı bu 18 maddeye karşı çıkmaz" dedi.







Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ve Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret eden İhsan Şener, daha sonra İlim Yayma Cemiyeti üyeleriyle bir araya geldi. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatan Şener, belediye binası çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Şener, "Olağanüstü hallerde insanların tavırları, kimliklerini ortaya koyar. Planlı, düşünerek ne yapsak hangi politik çıkarı düşünsek diye yapılmaz bunlar. Ama bir başka lidere bakın, en riskli gecede uçağına atlıyor ve en riskli şehrin havaalanına giriyor ve milletine diyor ki 'ben yürüyorum, arkamdan yürüyün'. İkisi arasındaki farkı bu millet tefrik edecektir" dedi.







kaynak:haberler