CUMHURBAŞKANI EKONOMİ BAŞDANIŞMANI BÜLENT GEDİKLİ GÖREVİNDEN AYRILDI
AK Parti Kurucu üyesi Bülent Gedikli, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.
AK Parti Kurucu üyesi Bülent Gedikli, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.
GEDİKLİ'NİN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:
Gedikli yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlık görevinden bugün itibariyle ayrıldığını belirterek, "Bu yeni bir karar değildi. Kardemir AŞ Yönetim Kurulu üyeliği ve Sabahattin Zaim Üniversitemizde yani reel sektörde ve akademik hayatta daha güçlü, daha müreffeh, daha güzel bir Türkiye için üretmeye devam edeceğiz.
"SİYASETİMİZİ SAHADA ÜRETEREK YAPACAĞIZ"
Siyasetimizi koltuklarda değil, sahada üreterek, öğreterek daha güçlendirmek için çalışarak yapacağız. Yani daha aktif, daha üretmemiz gereken bir dönem başlıyor. Başta 16 yıl önce birlikte AK Partimizi kurduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.
BÜLENT GEDİKLİ KİMDİR?
Bülent Gedikli, 27 Temmuz 1964'te Trabzon'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Şadıman'dır.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını ABD Northeastern Üniversitesi Para Banka Bölümünde; doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde iktisat politikaları alanında tamamladı.
Maliye Bakanlığında maliye müfettişliği ve başmüfettişlik yaptı. Bakan Özel Danışmanlığı, Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Özel sektörde yeminli mali müşavir olarak çalıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi oldu.
22 ve 23 ve 24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Gedikli, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kaynak: haberinburada
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