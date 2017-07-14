Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde resmi twitter hesabından bir video paylaştı.

"Bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" notuyla paylaşılan videoda, 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitlerden bazılarının şehadet anları yeniden canlandırıldı.

EROL-TAYYİP OLÇOK VE ÖMER HALİSDEMİR KÖPRÜDE BULUŞTU

Özellikle Erol Olçok, oğlu Abdullah Tayyip Olçok ve Ömer Halisdemir'in şehit edildiği anların canlandırıldığı duygusal video, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi youtube hesabından yayınlandı.

Video'nun başlığında "15 Temmuz Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle Anıyoruz" denirken, #vakitgelir tagının kullanıldığı özellikle dikkat çekti.

"KAHRAMAN ASKERLERİMİZLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR"

Videonun başında ise "Bu filmde canlandırılan hain karakterler, kahraman ordumuz içine sızan asker görünümlüteröristlerdir. Şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve kahraman mensuplarıyla hiçbir ilgisi yoktur" denildi.

Kaynak: haberinburada