Son Dakika! Türkiye, Fransa Ve İtalya Hava Savunma Sistemi İçin Anlaştı
Korucu Minibüsüne Hainler Roketatarla Saldırdı: 1 Şehit, 2 Yaralı
Son Dakika! Yeni Khk İle Binlerce Kamu Personeli İhraç Edildi
Fetö'cü Hakan Ve Arif'in Madalyaları Geri Alındı
Beşiktaş, Kanat Transferi İçin Sport Recife'den Osvaldo'yu Takip Ediyor
Türkiye Alman Vekillere Ziyaret İzin Vermedi!
Küçük Kızı Kaçıramadan Yakalandı, Tekme Tokat Daldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri İçin Yapılan Duygusal Videoyu Paylaştı
Hollanda, Futbol Hayatı Biten 20 Yaşındaki Abdelhak Nouri İçin Ağlıyor
Genelkurmay Başkanı Akar: Tsk'ya Sızan Son Fetö'cü De Temizlenene Kadar Mücadeleye Devam
Manchester City'ye Giden Kyle Walker, En Pahalı Savunmacı Olarak Tarihe Geçti
Ösym: 7 Bin 84 Üniversite Adayının Yerleştirme Puanları Yeniden Hesaplandı
Ak Partili Yönetici Orhan Mercan'ın Katili Terörist Yakalandı
Annesi, Kınalı Kuzusunu Ağlayarak Roma'ya Yolladı
Erdoğan'a Suikast Düzenlemek İsteyen Fetö'cüler Toplu Halde Hasta Oldu
Galatasaray Yönetimi Wesley Sneijder İle Yolları Ayırma Kararı Aldı
Trump'a Elini Veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kolunu Kaptırdı
Küresel Isınma Durdurulmazsa Pek Çok Başkent Sular Altında Kalacak
Puyol, Gösteri Maçında Rakibinin Ayağını Kırıyordu
Sevan Nişanyan Cezaevinden Firar Ederek Yurt Dışına Kaçtı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN YAPILAN DUYGUSAL VİDEOYU PAYLAŞTI


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri İçin Yapılan Duygusal Videoyu Paylaştı
Tarih : 14 Temmuz 2017, 20:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri İçin Yapılan Duygusal Videoyu Paylaştı(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde resmi twitter hesabından bir video paylaştı.

"Bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" notuyla paylaşılan videoda, 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitlerden bazılarının şehadet anları yeniden canlandırıldı.

EROL-TAYYİP OLÇOK VE ÖMER HALİSDEMİR KÖPRÜDE BULUŞTU

Özellikle Erol Olçok, oğlu Abdullah Tayyip Olçok ve Ömer Halisdemir'in şehit edildiği anların canlandırıldığı duygusal video, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi youtube hesabından yayınlandı.

Video'nun başlığında "15 Temmuz Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle Anıyoruz" denirken, #vakitgelir tagının kullanıldığı özellikle dikkat çekti.

"KAHRAMAN ASKERLERİMİZLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR"

Videonun başında ise "Bu filmde canlandırılan hain karakterler, kahraman ordumuz içine sızan asker görünümlüteröristlerdir. Şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve kahraman mensuplarıyla hiçbir ilgisi yoktur" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  15  Temmuz  Şehitleri  İçin  Yapılan  Duygusal  Videoyu  Paylaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER