Tff, Büyük Hatanın Ardından Yeni Tişörtleri Apar Topar Sildi
Erdoğan Duyurdu! Dev Projenin Temeli Putin'le Atılacak
Afrin Halkı, Teröristleri Mehmetçik'e Böyle Teslim Etti
Abd İle Varılan Menbiç Anlaşmasının Detaylarını Açıkladı!
Abd Konsolosluğu'na Saldırı Yapacak Deaş'lı, 'rakka'da Drift Yapan Tankçı' Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2018'de 81 İlimizi Doğal Gazla Buluşturuyoruz
Fiyatını 6 Ayda İkiye Katladı, Zam Şampiyonu Oldu
6 Katlı Binaya Çıkıp İntihara Kalkıştı, Meraklılar Canlı Yayın Yaptı
Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank Mağdurlarına Müjde: Paranızı Geri Alabilirsiniz
Arnavutluk'tan Türkiye'ye Sokulan 1 Ton 100 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Hudut Karakoluna Saldırmak İsteyen 23 Pkk'lı Öldürüldü
Sınırı Koşarak Geçen Türk, Yunanistan'da Gözaltına Alındı
Afrin Şehidinin Vasiyeti Gerçekleşiyor
16 Yaşındaki Genç Kız Uyurken Yorgana Sarılarak Kaçırıldı
Milli Takımın Yeni Forması, Mehmet Demirkol'u Kızdırdı
Gürcistan, Türkiye'den Patates Alımını Durdurdu
Sow Kariyerinin En Kötü Dönemini Yaşıyor
Kullanıcı Bilgilerini Satan Facebook'a Tepkiler Büyüyor
Şehit Ve Gazi Yakınlarına Özel Genelge! Artık Memur Unvanıyla Atanacaklar
İspanya'da 2 Yıl Önce Çalınan Lüks Otomobil, Türkiye'de Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2018'de 81 İlimizi Doğal Gazla Buluşturuyoruz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 2018'DE 81 İLİMİZİ DOĞAL GAZLA BULUŞTURUYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl, doğal gazı olmayan Şırnak, Hakkari ve Artvin'e de bu hizmeti götürüyor, böylece 81 vilayetimizin tamamını doğal gazın temizliği ve rahatlığı ile buluşturuyoruz" dedi.

Tarih : 20 Mart 2018, 15:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2018'de 81 İlimizi Doğal Gazla Buluşturuyoruz(9/10)5

101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğalgaz kullanan ilçe ve belde sayısını 400'ün üzerine çıkarmış bulunuyoruz. 62 milyon vatandaşımızın, doğalgazın konforundan faydalanıyor olmasını çok önemli görüyorum. 2018 yılında da 1.8 milyar liralık yatırım ile 2.5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 94 ilçeye daha doğalgaz arzına yönelik çalışmalarımız devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"2018 YILINDA DOĞALGAZIN ULAŞMADIĞI HİÇBİR İLİMİZ KALMAYACAK"

Şırnak, Hakkari ve Artvin'e de bu hizmeti götürüyor, 81 ilin tamamını doğalgaz ile buluşturmuş oluyoruz. 2018 yılında doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak.

Doğalgaz arzı sağlanan kişi sayısı 64.5 milyona çıkacak. Şimdiden tüm hizmetlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu başarıların altında imzası olan Enerji Bakanımız ve ekibi başta olmak üzere tüm kurumumuza ve dağıtım şirketlerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN YAPTIĞI YATIRIM TUTARI 11,2 MİLYAR LİRAYI AŞTI"

Doğalgaz kaynakları noktasında toplam yatırım miktarı yaklaşık 172 milyar lirayı buluyor. Bunun 41.3 milyar lirasını bizzat kamu yatırımları oluşturuyor. Doğalgaz sektöründe ise dağıtım şirketlerinin yaptığı yatırım tutarı 11.2 milyar lirayı aşmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  2018  De  81  İlimizi  Doğal  Gazla  Buluşturuyoruz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER