İstanbul'da düzenlenen Dünya Petrol Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak enerji kaynaklarının insanlığın huzur ve refahına katkı sağlayacak şeklide kullanılmasını savunuyoruz. Yerli kömürün ekonomiye kazandırılması için çalışıyoruz. 3. Nükleer projemiz için ilk adımlarımızı attık. Çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' İstanbul'da düzenlenen Dünya Petrol Kongresi'nde konuştu. Enerji konusunda Türkiye'nin önemine vurgu yapan ve "İlk önceliğimiz Güney gaz koridorumuzdur" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Ülkemiz jeopolitik konumu gereği önemli bir noktadadır. Enerji üreticileri ile tüketicileri arasında doğal köprü görevi görüyor. Transit bir ülke olarak elimizden geleni yapıyoruz. Siyasi istikrarımız ve ekonomik gelişmişliğimizle hatırı sayılı bir aktör konumundayız. Azerbeycan doğalgazının ülkemize sevkine olanak sağlayan Bakü-Tiflis-Ceylan hattını devreye aldık. Şimdi sırada TANAP hattı var. Hazar ve Ortadoğu bölgesinden ülkemize ve Avrupa'ya gaz taşınacaktır. 2020 yılında devreye girmesini bekliyoruz.

"İLK ÖNCELİĞİMİZ GÜNEY GAZ KORİDORUMUZDUR"

Dünyanın en önemli gaz tedarikçiklerinden biri olan Türk Akımı projesidir. Kazan-kazan anlayışıyla Doğu Akdeniz ve Irak başta olmak üzere yeni projeleri değerlendirmeye de hazırız. Enerjide dengeler büyük oranda değişti. Yeni teknolojiler ortaya çıktı. Daha önce ulaşılamayan alanlara ulaşabildik. İlk önceliğimiz Güney gaz koridorumuzdur.

"ÇİN'İN ARDINDAN İKİNCİ SIRADAYIZ"

Çin, Hindistan, Afrika, Güneydoğu ve Asya ekonomileri enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye başladılar. Ekonomik ve güvenli bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri önemlidir.Enerji talep artışında OECD ülkeleri arasında dünyada Çin'in ardından ikinci sıradayız.

İlk olarak yerli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasını hedefliyoruz. Ulusak enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, enerji verimliliğinin teşvik edilmesi her zaman önceliğimiz olmuştur. Karadeniz ve Akdeniz önemli noktalardır. Son olarak diğer alanlarda yatırımcıların önünü açacak şeffaf ve öngörülebilir hedef odaklı bir strateji geliştirdik.

Elektrik enerjisindeki payı yüzde 10 azalttık. Yerli kaynaklardan elektrik üretimi rekor seviyey ulaştı. Yenilenebilir enerji kaynaklarından Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeyi geride bıraktık. 100 megabaytlık Konya Güneş Terminali projesi bu kararlılığımızın en önemli simgesidir.

"ÜÇÜNCÜ BİR NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ ÜZERİNDE DE ÇALIŞIYORUZ"

Nükleer enerji konusunda da hızlandık. Akkuyu ve Sinop terminallerinin devreye girmesiyle enerjimizin yüzde 10'luk kısmını buradan karşılayacağız.

Üçüncü bir nükleer güç santrali üzerinde de çalışıyoruz. Sanayi, tarım, uydu ve haberleşme gibi alanlarda da çalışacağız. Yıllık doğalgaz tüketimin en az yüzde 20'sini depolayacak bir sistem kuruyoruz. Türkiye'yi enerji üssü haline getirmekte kararlıyız. Geçtiğimiz aylarda denize indirdiğimiz Oruç Reis'in de yüzde 90'nın milli üretim olduğunu belirtmek isterim.

"DÜNYAMIZIN HUZURA İHTİYACI VAR"

Körfez bölgesinde yaşanan gerilimin bir an evvel giderilmesini istiyoruz. Artık bölgede krizler istemiyoruz. Tüm tarafların meseleye sağduyuyla bakarak diyalog kanallarını açık tutması gerekiyor. Dünyamızın huzura ihtiyacı var.

"MUSUL HABERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR"

Irak'da ise DEAŞ'la mücadelenin sonuna yaklaşıldı. 'Musul'da neticeye yaklaşıldı' haberi bizim için çok önemlidir. Harebe Musul'un maliyetini acaba kimler karşılayacak? Bağımsızlık referandumu gibi tek raflı girişimlerden kaçınılması gibi unsurlar bu ülkenin geleceğinde önemli olacaktır.

Kaynak: haberinburada